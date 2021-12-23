Московские отельеры создадут академию

Предприниматель Валентин Микляев проанализировал на заседании проблемы, с которыми отельеры столкнулись в 2021 году / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

23 декабя в «Технограде» ВДНХ прошла встреча отельеров и рестораторов Москвы. Специалисты подвели итоги работы отрасли в 2021 году и наметили планы на будущее.

По словам генерального директора компании по разработке программного обеспечения для гостиниц и отелей Валентина Микляева, в 2021 году онлайн-бронирование номеров в столичных гостиницах выросло на 85 процентов.

— Аналитики нашей компании отметили, что загрузка была достаточно высокой, но при этом прибыльность осталась на низком уровне. А все потому, что многие специалисты не знали, как действовать в пандемию, опасались очередных локдаунов, а потому гнались за загрузкой, снижая цены. Это было ошибкой, — говорит Микляев.

По его словам, оптимальное решение в кризисный период — оставить стоимость бронирования на прежнем уровне, просчитывать оптимальный период для скидок.

Еще одна проблема, которая сейчас стоит перед отраслью, — нехватка квалифицированных кадров.

— В 2019 году Федерация рестораторов и отельеров России и Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы начали диалог по поводу создания академии гостеприимства, где могли бы обучаться специалисты в ресторанной области и гостиничного бизнеса, — рассказал директор федерации Артем Губанов. — В этом году нам удалось запустить кулинарную академию. Мы начали обучать управляющих ресторанов. В 2022 году мы планируем создать учебную программу для кадров в гостиничном бизнесе.

По словам Губанова, повышение квалификации специалистов улучшит и туристическую привлекательность объекта, а следовательно, принесет больше прибыли.

В 2022 году отрасль ждет множество законодательных изменений. Сопредседатель Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья Наталья Петровская порекомендовала участникам сферы гостеприимства подготовиться к ним уже сейчас.

— С 1 января 2022 года вступит в силу новый закон о сельском туризме, который позволит аграриям строить на своей территории объекты для размещения туристов. Также планируется упростить процедуру, связанную с регистрацией в отелях, — отметила Петровская.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным IT-платфомы для гостиничного бизнеса, благодаря запуску программы туристического кешбэка городские отели в 2021 году получили 1,3 миллиона рублей дополнительной прибыли, курортные гостиницы — 7 миллионов рублей, а загородные объекты — 9,5 миллиона рублей. Средний чек бронирования составил 42 тысячи рублей, а число случаев отмены резервирования — 6,6 процента.