Сдается, это твое место: лучшие площадки для разных мероприятий в сервисе аренды «Вместе с культурой»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

С февраля 2021 года пользователи портала mos.ru могут арендовать помещения для проведения собственного мероприятия. С помощью сервиса «Вместе с культурой» можно забронировать помещения для таких мероприятий, как лекция, концерт, мастер-класс, фотосъемка, конференция, благотворительный вечер, семинар и выставка. При оформлении заявки можно выбрать количество участников предстоящего события и указать желаемую арендную стоимость площадки.

— На стадии запуска онлайн-каталог сервиса включал чуть больше 250 помещений, меньше, чем за год их количество увеличилось больше, чем в два раза. В них творческие коллективы могут забронировать для репетиции театральную сцену, коуч-тренер может подобрать комнату для индивидуальной или групповой встречи, а молодожены — устроить выездную регистрацию брака или фотосессию в музейных пространствах. Город добавляет в сервис именно те площадки, которые будут полезны для жителей: имеют удобное расположение, интересный антураж и доступную цену. Такой подход позволяет обеспечивать качество для тех, кто ищет локацию для мероприятия, — рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.

На ресурсе представлено большое количество помещений — всего 520, среди которых аудитория «Игровая» в Центральной детской библиотеке № 14, комнаты и залы Дома культуры «Гайдаровец», многофункциональный Культурный центр имени И. М. Астахова, лекторий в Доме Гоголя. Самая бюджетная площадка — всего 175 рублей в час. Это выставочный зал музея «Садовое кольцо». А самая дорогая — большой театрально-концертный зал на Калужской, его аренда обойдется в 50 тысяч рублей за час. Ниже подборка лучших площадок в сервисе аренды городских пространств «Вместе с культурой», о которых вы могли не знать.

Самые красивые и необычные площадки в сервисе аренды городских пространств

Тургеневская гостиная расположена в Библиотеке-читальне им. И. С. Тургенева, которая основана в 1884 году. Она стала популярной городской площадкой для культурных мероприятий: лекций, литературных вечеров, встреч с деятелями искусства, кинопоказов, театральных постановок, концертов, фестивалей, литературных чтений, музыкальных представлений, проведения встреч с участием писателей и драматургов и много другого. Гостиная расположена на втором этаже библиотеки-читальни, ее интерьер выполнен в стиле XIX века. Пространство гостиной украшают картины, рояль, камин с бюстом И. С. Тургенева, стилизованные люстры. Аренда гостиной обойдется пользователям в четыре тысячи рублей в час.

Атриум Хлебного дома во время постройки Царицына архитектор Василий Баженов замаскировал под средневековый замок. Его залы — часть исторической экспозиции. В этой замечательной атмосфере проходят выставки и вернисажи, свадебные росписи, фотосессии. Аренда атриума Хлебного дома стоит от 20 тысяч рублей в час. Кроме того, в дворцово-парковом ансамбле «Царицыно» на юге Москвы можно арендовать Екатерининский зал Большого дворца, Таврический зал, Голубую гостиную, Казаковский зал, Голубой аванзал, Баженовский зал, а также Оперный дом и музыкальную гостиную. Важно, что аренда этих залов предоставляется только для фото и видеосъемки.

В сервисе также представлены помещения с интересным интерьером для проведения выставок, с приемлемой ценой и расположенные близко к центру Москвы. Среди них выставочный зал «Библиотеки искусств им. А. П. Боголюбова» в здании старинного особняка, который благодаря своим владельцам тесно связан с историей русской живописи. До революции особняк принадлежал знаменитому русскому художнику, моряку, внуку А. Н. Радищева — Алексею Петровичу Боголюбову, а после него зданием владел Николай Сергеевич Третьяков (племенник основателя Галереи Третьякова). Кроме того, для этих целей подойдет уютный выставочный зал в классическом стиле, расположенный в «Доме-музее Марины Цветаевой», а также антресоль над выставочным залом в парке «Сокольники». Стоимость аренды выставочных залов в сервисе от тысячи до пяти тысяч рублей.

С помощью сервиса можно подобрать помещения для коуч-сессий, семинаров, лекций и презентаций. Для таких событий в сервисе представлены помещения с разным разбросом цен — от 600 до 12 тысяч рублей в час. Например, читальный зал и лекторий культурного центра ЗИЛ — первый и самый большой дворец культуры в Москве, с богатой историей и уникальными площадками, студиями и кружками.

Также можно подобрать площадки с большей вместимостью — от 60 до 225 человек, для проведения торжества, выпускного, творческого вечера, спектаклей и тематических вечеров. Среди подходящих площадок — атриум Государственного музея А. С. Пушкина, покрытый стеклянным куполом усадебный двор, объединивший в единое пространство строения музейного комплекса в 1999 году, к 200-летию русского писателя. Его аренда обойдется в 30 тысяч рублей в час. На выбор пользователей представлены также колонный зал культурного центра ЗИЛ и холл культурного центра Зеленоград.

Для свопа, мастер-классов и тренингов в сервисе представлены недорогие по стоимости помещения — от 800 до 3,5 тысячи в час. Среди них зал для мероприятий «Саган» и лекционный зал библиотеки «Научка» — это просветительский проект в самом центре Москвы, который развивается с декабря 2014 года. Библиотека сегодня — это коллекция научно-популярных книг и журналов, место проведения научно-популярных лекций и презентаций книг, пространство встреч и общения научно-популярного сообщества.