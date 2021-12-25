На маску, шапку и собственное тело: куда москвичи наносят QR-коды

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Москвичам оказалось мало QR-кода на экране смартфона — в столице появилась мода размещать этот черно-белый квадратик на различных вещах и даже собственном теле. «Вечерняя Москва» выяснила, куда производители предлагают приклеить, прилепить или пририсовать уникальный сертификат.

Даже для самых дальновидных москвичей появление QR-кодов стало неожиданностью. Однако предприниматели довольно быстро смекнули, что на этом явлении можно заработать.

Да, QR-код можно хранить в смартфоне. Но попробуй еще найти нужный файл, особенно если на улице лютый мороз, телефон вот-вот сядет, а ваш сертификат нужен «побыстрее, пожалуйста». В общем, зимой иметь при себе распечатанный код полезно. А вот на чем его распечатать?

Например, одна московская компания в июле этого года стала предлагать временные татуировки с QR-кодом. Приклеил стикер с рисунком на кожу — и ходи себе по городу, «сверкая» кодом вакцинации. Достаточно снять перчатку, и всем понятно — ты привит. Стоит это удовольствие 1000 рублей. Татуировка, правда, через две недели сходит — то есть два раза в месяц нужно наносить новую.

Конечно, можно сделать и постоянную татуировку, но это вряд ли будет логичным решением. QR-код ведь действителен всего год. Хотя можно превратить свое тело в коллекцию недействительных QR-кодов. Тоже забавно. Однако востребованностью такая услуга среди москвичей не пользуется.

— Мы таких татуировок не делаем, — сообщил директор одной из московских тату-студий Александр Тюряков. — Среди многих тысяч клиентов нас никто не просил сделать тату с QR-кодом. Оно и понятно — это не самое разумное решение. Это не лучшая форма идентификации личности. Человеческая кожа — материал ненадежный.

Владельцы салонов красоты, не желая отставать от руководства тату-салонов, придумали другой креативный проект — маникюр с QR-кодом. Это еще более кропотливая работа — все-таки плечо или запястье по площади больше, чем ноготь. Нанести такой рисунок мастеру не проще, чем подковать блоху. На работу приходится тратить по нескольку часов. При этом никто не гарантирует, что такой код будет считываться.

А производители одежды предложили распечатать код на футболках, свитшотах и куртках. Компании, занимающиеся обувью, решили, что он будет неплохо смотреться на кроссовках. И в принципе оказались правы. Хотя это, скорее, украшение. Вряд ли вас поймут, если охраннику у входа вместо своего смартфона вы покажете ногу.

Производители масок предлагают совместить две полезные опции. И правда, ведь очень удобно носить средство защиты и QR-код в одном месте — на лице. Но все-таки самое практичное решение — это визитки, брелоки, чехлы для телефонов, шапки и кепки. В общем, любые вещи, которые можно быстро достать и показать.

А еще легче просто приклеить распечатанный код к своей транспортной карте «Тройка».

ОНИ ПОВСЮДУ

Спустя 26 лет после изобретения QR-код обрел невероятную популярность. Из-за коронавируса десятки тысяч компаний в считаные месяцы заменили печатную продукцию QR-кодами. В частности, это коснулось ресторанного бизнеса. Во многих европейских странах принят закон, запрещающий использование печатного меню.

Гости ресторанов знакомятся с меню бесконтактно, просто перейдя в электронную версию. Именно в эпоху пандемии многие люди узнали, что в камеры современных телефонов уже давно встраивают сканер QR-кода. Никакие сторонние приложения скачивать не нужно: открыл камеру, навел на код, перешел по ссылке — и узнал то, что требовалось.

QR-код широко известен в Азии, развивается активно в Северной Америке, Европе и Индии. Применяется на государственном уровне в Японии, Китае и Сингапуре. Его можно увидеть практически на всех товарах, во многих рекламных справочниках и буклетах.

Это временное явление

Известный звездный стилист Владислав Лисовец утверждает: интерес к товарам с QR-кодами никак не отражается в моде.

По мнению стилиста, это явление вряд ли будет набирать обороты в будущем.

— Я не наблюдал такого явления в коллекциях у самых именитых, задающих тон марок. Да и я лично не знаю ни одного адекватного человека, который бы набил себе такую татуировку, — комментирует Владислав Лисовец . — Это можно сделать только ради развлечения. Нет совершено никаких оснований считать, что тренд будет популярен и дальше. О QR-кодах действительно часто говорят. Многие люди думают, что им слишком сложно найти нужный скриншот или документ в смартфоне.

Для нас необходимость показывать код в принципе непривычна. И эта крошечная проблема обрастает мифом. В действительности же большинству людей проще будет каждый раз искать нужную фотографию в памяти смартфона, чем покупать новые вещи или делать татуировки на своем теле.

Стилист также отметил, что в моде вообще редко бывают удобные вещи.

— Есть исключения. Например, угги, которые, хоть и не показывались на подиуме, очень полюбились народу. Есть мода на кроссовки, которые в теории должны носить во время занятий спортом. Но в большинстве случаев мода и практичность несовместимы. Мода — это бизнес.

Бизнес должен приносить деньги. Удобные вещи моду не интересуют, — рассказал Лисовец.