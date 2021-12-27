«Ребенок может задохнуться»: какие игрушки опасно дарить детям на Новый год

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Куклы, машинки, настольные игры, конструкторы с мелкими деталями в новогодние праздники пользуются повышенным спросом. Если изделие качественное и изготовлено из прочного и безопасного материала, то за ребенка, который его получит, можно только порадоваться. Однако из-за огромного числа поддельных изделий, которыми переполнен рынок, качество товара не всегда на высоте, после таких «даров» нередко приходится обращаться к врачам. «Вечерняя Москва» узнала у специалистов, какие подарки нужно обходить стороной и ни в коем случае нельзя вручать детям.

Как рассказала врач-терапевт Ангелина Ярцева, очень часто врачи собирают целую коллекцию деталей, которые застряли у детей в разных частях тела.

— Например, у одного ребенка пластмассовый ботиночек игрушечного персонажа застрял в носовой полости. А был случай, когда у четырехлетней девочки обнаружили в желудке бусинки. Но бывали случаи и поужаснее. Как-то раз привезли уже довольно взрослую девочку — десяти лет отроду. Она умудрилась проглотить около пятидесяти магнитных шариков от конструктора. В результате эти детали между собой склеились и серьезно травмировали стенки кишечника. На поверхности слизистой появилось много дырочек. Имейте в виду, что такие подарки опасны — ребенок может отравиться, задохнуться и даже умереть.

Медик отметила, что такие ситуации происходят не из-за недосмотра родителей. Проблема в другом: детворе дарят много игрушек, качество которых не соответствует государственным стандартам.

Выбирайте для детей до трех–пяти лет игрушки без мелких деталей, химических красителей, элементов, где есть стеклянные интеграции. Лучше избегать изделий из каучука:

— На маркировке должно быть обозначено место производства игрушки, состав, какие имеются элементы. Кроме того, в сопроводительных документах изделия всегда есть пометка, с какого возраста ребенку разрешено играть с той или иной игрушкой.

Медик отметила, что детям до трех лет нежелательно дарить плюшевые игрушки с натуральным мехом, потому что этот материал является аллергеном. Кроме того, малыши любят часто пробовать их на вкус, жевать и кусать — волоски могут застрять в ротовой полости.

Эксперт призывает детям до трех лет дарить игрушечных пупсиков небольших размеров из пластика или винила.

По словам эксперта по продажам детских игрушек Сергея Поликарпова, рекомендации врача действительно правильные:

— Куколка небольшая, которая к тому же напоминает ребенку самого себя (хоть он этого не осознает еще), способствует развитию его коммуникационных навыков и даже мышления.

По словам эксперта, качественные куколки и правда изготавливают из пластика или винила, либо в одной кукле сочетают оба материала. Иногда на куклах есть приятное на ощупь покрытие софт-тач:

— При покупке не только обратите внимание, чтобы на изделии не было острых заусенцев, царапин и наплывов. Принюхивайтесь к кукле, очень важно, чтобы от нее не шел резкий запах резины или иных неприятных ароматов.

Также проверьте волосы: они должны быть крепко приклеены или пришиты. Если такой подарок подойдет для девочек, то мальчикам нужно дарить нечто посерьезнее, уверен эксперт:

— Парням до трех лет я рекомендую дарить развивающие игрушки с большим количеством намертво прикрепленных деталей, которые не отваливаются и не крошатся. Это могут быть всевозможные каталки-ходунки, обучающий планшет с технологией «смарт». У такого планшета нет вредных излучений и доступа в интернет. Но в нем содержится огромное количество музыкальных файлов, фраз и звуков, которые помогут ребенку быстрее заговорить.

К тому же такое изделие поможет развить слуховое и зрительное восприятие ребенка.

Дарить такой планшет можно и мальчика, и девочкам. Собеседник «ВМ» отметил, что предмет изготовлен из качественного сырья и не содержит материалов с аллергенами.

Детям от трех лет и старше можно дарить изделия с более сложными элементами, так как к этому возрасту они начинают понимать, что игрушки нужны для игр, а не для пробы на вкус.