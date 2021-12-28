Джентльмены предпочитают шахматы

Фото: Пресс-служба Централ Партнершип

30 декабря в прокат выходит экшн-драма Алексея Сидорова «Чемпион мира». Это кино про матч за «шахматную корону» в 1978 году между претендентом на титул, эмигрантом Виктором Корчным, и действующим советским чемпионом Анатолием Карповым. Роль друга и секунданта Карпова Юрия Балашова сыграл Михаил Тройник. Актер рассказал «Вечерке» о шахматном опыте и поводах для радости.

— Михаил, кто такой секундант на дуэлях, знают все, а кто это в шахматах?

— Помощник шахматиста, который участвует в спортивном состязании. Тот, кто подбирает ему основные стратегии. У Карпова же была команда. То есть он играл партию, а они потом ее обсуждали, анализировали, учитывали игру оппонента и предлагали варианты на будущее. Самому шахматисту делать это трудно.

— Почему?

— Он и так весь день в напряжении. Ему надо отдыхать. Шахматы — очень энергозатратный спорт. Во время игры человек испытывает огромное эмоциональное и психическое давление: что допустит неверный ход, что-то пропустит, что останется мало времени и попадет в цейтнот. И на игрока все смотрят, за его действиями следят. Матч же, который показан в фильме, длился около трех месяцев и шел без ограничений по количеству партий — до шести побед. То есть ничья могла быть сколько угодно раз.

— Чему пришлось научиться ради роли: переставлять фигуры, нажимать на шахматные часы?

— Знаете, это все кажется мелочами, но такие нюансы очень заметны, особенно для людей, которые давно играют в шахматы. Вообще здесь очень важны внутренняя драматургия и детали: мимика, реакции, как шахматисты задумываются...

Фото: Пресс-служба Централ Партнершип

— Что самое трудное?

— Разгадать логику происходящего. Распознать, как развиваются эмоции персонажа во время игры: в ее начале, в середине, в конце. Как проявляются в момент проигрыша и при выигрыше. Тем более что происходит это на длинной дистанции. Надо уловить и передать полутона.

— Образ спортсмена -интеллектуала требовал особого подхода?

— Существование шахматиста более скрытое, задумчивое, направленное внутрь. Когда смотришь на человека и видишь, что с ним что-то происходит, что он словно ушел в себя. Такие переключения происходят с ними довольно быстро и часто. А еще у шахматистов свой юмор.

— Особая манера общения?

— Можно сказать и так. Пока я готовился к роли, был в Сочи на одном из шахматных чемпионатов и с интересом наблюдал за людьми. После очередной партии из зала вышли парень с девушкой и стали общаться. Стоят они рядом, разговаривают. Но он смотрит в потолок, а она — в сторону. И все это длится долго. И кажется таким привычным.

Фото: Пресс-служба Централ Партнершип

— Кто вас консультировал?

— Главным консультантом был куратор Музея шахмат Дмитрий Иванович Олейников. Он давал нам теоретическую часть и общие положения, всегда был на связи. Консультировали нас и гроссмейстеры Влад Ткачев и Даниил Дубов. Каждый по-своему. Чемпион Европы и действующий секундант Влад Ткачев делился опытом того, как это происходит на современных состязаниях.

Ему под пятьдесят, и он уже не играет, а тренирует. Дане всего 25 лет. Он человек новаторский, со своим стилем в шахматном мире. Показывал мне видео с записью игры и пояснял: «Тут я блефую... А здесь видно, что на блеф пошел оппонент. Тут делаю ход, будто сейчас его придумал, но это была выверенная заготовка». Шахматисты рассказывали нам, как все устроено изнутри, что не понять, если ты не оттуда. Это тонкое, минималистичное существование.

— С Юрием Балашовым удалось пообщаться?

— Да, я провел день с Юрием Сергеевичем у него дома во Владимирской области. Очень здорово, что он и сейчас участвует и побеждает в турнирах! Вообще, у меня сложилось впечатление, что у Юрия Сергеевича была весьма насыщенная жизнь с плотным графиком тренировок, переездов, участий в соревнованиях. А сейчас идет тот период, когда он может свободно заниматься шахматным творчеством, целыми днями неугомонно разыгрывая и изучая партии, продумывая стратегии.

— Каким он вам показался?

— Юрий Сергеевич — абсолютный фанат шахмат, очень принципиальный человек. Он добродушный русский мужчина, открытый, может, немного ранимый, семейный — у него пятеро детей. И феноменальная память.

Фото: Пресс-служба Централ Партнершип

— До «Чемпиона мира» вы играли в шахматы?

— В детстве с папой. Когда шел на проект, думал, что буду суперумником, что мне надо только немного что-то подтянуть, вспомнить былое. Но выяснилось, что мой уровень в шахматах не так и высок. Узнал я об этом, когда записался на турнир, который проходит в Музее шахмат едва не каждую неделю. Оказалось — все, кто в нем участвовал, смогли меня обыграть, даже дети.

— Что дает чувство победы в шахматной партии?

— В детстве — не вспомню. Но, когда ты уже взрослый, безусловно, победа дает чувство собственного превосходства, некой причастности к клубу интеллектуалов, элитарности.

— Скоро Новый год, как создаете нужную атмосферу?

— У меня новогоднее настроение проявляется в способности находить хорошее в каждом дне. Не в чем-то необычном, далеком, а в близком — в возможности радоваться простым вещам, мелочам. Мне кажется, в этом есть какая-то большая сила.

— Особые традиции есть?

— Стараюсь справлять праздники с родителями. Иногда, правда, нарушаю ее.

— Если бы вам предложили сыграть роль в новогоднем фильме, кого бы хотели воплотить?

— Деда Мороза. Его изображают простым добрым дедушкой, а ведь у него есть и своя жизнь. Любопытно, как он готовит и доставляет подарки? Залезает ли через печи в дома, поднимается ли по подъездам? Про Санта Клауса мы себе все представляем. А как это происходит у нас, в России? Интересно!

ДОСЬЕ

Михаил Тройник родился 24 марта 1988 года в Рыбинске. Окончил Школу-студию МХАТ, курс Константина Райкина. Играет в «Гоголь-центре», в проекте «Санта-Барбара» на «ГЭС-2». В его фильмографии свыше сорока ролей, в том числе в фильмах и сериалах: «Чики», «Цой», «Иванько», «Хандра», «Верность» и других проектах.

Мастер вдохновил

В вузе Михаил участвовал в команде КВН, занимался в театральной студии «Голос». Увидев выступление Константина Райкина и его воспитанников в «Сатириконе», решил, что всерьез хочет заниматься театром, и записался накурсы для абитуриентов в Театральный институт Бориса Щукина. Правда, в результате учился на курсе у самого Константина Аркадьевича в Школе-студии МХАТ.

Театральный эксперимент

В биографии актера есть и организаторские страницы. Михаилу Тройнику понравилась повесть Георгия Владимова «Большая руда» и захотелось, чтобы был такой спектакль. В итоге собралась команда специалистов-энтузиастов, и режиссер Кирилл Вытоптов спектакль поставил. Так зародилась лаборатория индустриальной драмы «Театр Труда». Правда, артист со временем от этой деятельности отошел.

Киноэкраны

Дебютная роль Михаила Тройника — Кочет в фильме Рената Давлетьярова «Однажды». Среди предстоящих работ заявлена лента Сергея Бодрова «Дышите свободно», сериал «Мокьюментари» Олега Витвицки и другие.

На разных языках

Михаил хорошо владеет английским языком и знает французский. Кстати, он снимался в одной из серий французского сериала «Бюро» вместе с актером Матье Амальриком. А еще любит кино французской «новой волны».

Из инженеров в актеры

Михаил Тройник получил 90 баллов на ЕГЭ по математике. После школы поступил и четыре курса проучился в МГТУ имени Баумана на специализации «многоцелевые колесные машины». Изучал там высшую математику и физику. Получать образование по другой профессии решил после посещения завода «АвтоВАЗ». Увиденное на предприятии его впечатлило, но желания провести за таким трудом всю жизнь не вызвало.