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Московским школьникам дали советы по выбору профессии

Марьяна Шевцова

Общество
Московским школьникам дали советы по выбору профессии
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В столице подвели итоги проекта «Билет в будущее». Более 40 тысяч учеников 6-11 классов московских школ смогли узнать больше о различных профессиях и получить консультации от ведущих экспертов по ее выбору.

В рамках проекта школьники прошли профориентационную онлайн-диагностику. С помощью видеоуроков участники познакомились с профессиями и их направлениями, а также прошли тесты и получили рекомендации экспертов по построению своей профессиональной траектории. После ребята посетили профориентационные практические мероприятия в колледжах, подведомственных столичному Департаменту образования и науки. Школьники, например, смогли узнать больше об ИТ-специальностях или профессиях сферы услуг.

— В проекте приняли участие все наши колледжи. Сегодня все понимают, что дело жизни нужно выбирать осознанно, и сделать это лучше как можно раньше. Для подростков лучший способ определиться с профессиональными предпочтениями — погрузиться в специальность. На профессиональных пробах «Билета в будущее» их было более 80. Участники получили уникальную возможность попробовать себя в разных компетенциях под руководством опытных наставников, а заодно и понять, где можно получить профессии, которые понравились, — рассказала директор Московского центра развития профессионального образования Ирина Жданова.

Проект ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» проходит для учеников 6-11 классов в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

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