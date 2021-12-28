«Умирают в восемь раз чаще»: как и чем вакцинируют бездомных в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Почти три десятка бездомных в столице смогли привиться от коронавируса на площадке благотворительного фонда «Ночлежка». О том, как это было и почему большинству бездомных прививки недоступны, «Вечерней Москве» рассказала директор московского филиала фонда Дарья Байбакова.

Первая выездная вакцинация людей без определенного места жительства состоялась 20 декабря. В тот день защиту от COVID-19 получили 15 человек.

— Мы добивались этого больше полугода. К сожалению, согласно, например, ирландской статистике, бездомные с COVID-19 в пять раз чаще попадают в отделения интенсивной терапии и в восемь раз чаще умирают, — рассказала Байбакова.

Она отметила, что эта категория граждан очень уязвима: у них нет возможности изолироваться, получить медпомощь, они страдают хроническими заболеваниями, у них ослаблен иммунитет. В России вакцинация для бездомных практически недоступна, констатировала Байбакова. Без документов, по словам представительницы «Ночлежки», прививку не делают. Даже если есть паспорт, что крайне редко: на улице его сохранить сложно. А чтобы получить укол, нужно попасть в торговый центр или МФЦ, преодолев охрану и очередь.

— Тем значимей для нас это событие. 20 декабря первые 15 бездомных в Москве сделали прививку от коронавируса. На сегодняшний день уже привиты 28 человек, — поделилась собеседница «ВМ».

Байбакова уточнила, что клиентов «Ночлежки» прививают однокомпонентным «Спутником Лайт», поскольку повторно приходить в фонд за второй дозой они не всегда могут.

— Вакцинировать эту категорию россиян стало возможным благодаря помощи московского департамента труда и соцзащиты населения и департамента здравоохранения, — подчеркнула она.

Ни у одного из привитых после вакцинации не наблюдались побочные эффекты, заметила Байбакова.

— Каждый из изъявивших желание получить защиту от коронавируса прошел предварительный медицинский осмотр у врача-терапевта. Рядом с базой дежурили врачи, чтобы оказать первую помощь на тот случай, если у кого-то после вакцинации возникнут проблемы. Но такие случаи не были зарегистрированы. Всем привитым были выданы сертификаты, и мы их ожидаем на ревакцинацию, — сказала представительница фонда.

Сейчас сотрудники организации занимаются вопросом дальнейшей вакцинации бездомных. Как отметила Байбакова, обратиться в фонд могут граждане, у которых даже нет паспорта: их проконсультируют не только по вопросу иммунизации, но и объяснят им, как восстановить или оформить документы.

— Я надеюсь, что вакцинация в «Ночлежке» станет регулярной, что будет расширен перечень документов, по которым можно сделать прививку. И вакцинация станет доступной для людей без документов, — сказала она.

В заключение Байбакова напомнила о международном опыте. В Венгрии, по ее словам, бездомные находятся во второй приоритетной группе вакцинации после работников здравоохранения. А в Германии и Испании бездомных еще в мае начали прививать однокомпонентной вакциной, заключила собеседница «ВМ».