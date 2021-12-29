«Кидалово и все, что хотите»: зачем нужен налог на сдачу жилья туристам

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Тех, кто сдает недвижимость туристам, могут обязать платить новый налог. Кроме того, обсуждается введение федерального реестра такого жилья. «Вечерняя Москва» разбиралась, собственников какой недвижимости коснется это нововведение, как оно поможет обезопасить туристов и не вырастут ли из-за этого цены.

Защитит права постояльцев

Как отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, создание реестра туристического жилья даст возможность владельцам такой недвижимости легально сдавать ее.

— На самом деле переход в более прозрачную зону аренды и сдачи жилья под туристические цели позволит людям, которые имеют доход с этого вида деятельности, получить возможность легальной сдачи своих апартаментов для туристических целей. С учетом развития внутреннего туризма в России это очень перспективное предложение и в этой ситуации законодательство прежде всего поможет и потребителям понимать стандарты, — рассказал эксперт.

По его словам, люди, легально сдающие жилье, могут размещать объявления на различных интернет-площадках: различных маркетплейсах и агрегаторах по продаже. Это не только помогает в продвижении, но и дает туристам возможность делиться отзывами о конкретном жилье и ориентироваться на уже имеющиеся отзывы, отметил собеседник «ВМ».

— Исходя из рейтинга, вы можете сделать выводы. Когда вы на сайт заходите, то первое, на что смотрите, — сколько баллов из десяти имеет объект. Если объект, к примеру, оценен на девять баллов, то это говорит о том, что он уже проверен потребителем. Лучшего контроля сложно придумать, потому что оценка и отзывы туристов — критерий подтверждения качества и сервиса объекта, — рассказал эксперт.

Значительная часть жилья, сдаваемого туристам, находится в «черной зоне» рынка. В случае возникновения разногласий постояльцы имеют меньше шансов доказать свою правоту, подчеркнул Горин.

С мнением собеседника «ВМ» согласен директор Ассоциации в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко.

— Главным образом на туристах это скажется с точки зрения безопасности. Человек легально сможет заявлять о том, что поехал в какое-то путешествие и живет в конкретном месте, у него появятся определенные права и степени защиты, то, чего он сегодня не имеет. Мы же знаем, что, извините за грубость, может быть «кидалово» и все, что хотите, — заметил собеседник «ВМ».

Также Осауленко обратил внимание, что реализация такого закона должна быть максимально простой и ненакладной для владельцев недвижимости. В противном случае представители индустрии будут обходить закон и вместо обеления рынок еще глубже уйдет в тень, спрогнозировал специалист.

Требуются уточнения

По словам Горина, находясь за рубежом, россияне могут выбрать для проживания частный дом, владелец которого будет сдавать помещение легально.

— Есть мировой опыт. В Германии или в Австрии любят останавливаться в гестхаусах, по-нашему — гостевых домах. Что это такое: это дом, в котором владелец, живя на втором этаже, первый этаж сдает гостям. В нашем понимании это бабушка, вокзал, комната, — рассказал собеседник «ВМ».

Осауленко также обратил внимание, что за границей россияне, проживая в частном жилье, четко понимают, что предложение официальное. Государство и тот, кто предлагает услугу, находятся в правовом поле конкретной страны, подчеркнул эксперт.

Как отметил Горин, даже сдача одной комнаты туристам может приносить хороший доход.

— Сейчас даже бабушка, которая сдает жилье в Анапе или в Сочи, может заниматься бизнесом, который приносит доход. У нас много форм регистрации: есть самозанятые, есть индивидуальные предприниматели. Причем стать самозанятым очень легко, зарегистрироваться можно онлайн и платить очень небольшой налог в четыре процента, — рассказал Горин.

Эксперт подчеркнул, что туристы в большинстве случаев снимают жилье на срок от двух до 14 дней. Длительная аренда, как правило, оформляется не меньше, чем на месяц, а то и на несколько лет. При этом специалисты отметили, что окончательные критерии определения туристического жилья еще предстоит ввести: как подчеркнул Горин, закон об основах туристской деятельности сейчас меняется и понятие гостевого дома в нем будет более конкретизировано.

Рост цен маловероятен

В случае появления нового налога туристы смогут снять жилье дешевле, уверен Горин.

— Нужно понимать, что сейчас это рынок без систем бронирования. Если он будет обелен, цены снизятся, потому что увеличится конкуренция и в условиях этой конкуренции у туристов будет больше выбор, — спрогнозировал эксперт.

Осауленко обратил внимание, что такой сценарий возможен, если рынок будет развиваться динамично и количество легальных предложений станет достаточным. В противном случае цены могут вырасти. В разумных пределах это не доставит неудобств путешественникам, однако при большом росте арендодателям невыгодно будет сдавать жилье. В том числе, поэтому важно проконтролировать, как именно они должны будут выходить из тени, заключил специалист.

Внутренний туризм растет

Вопрос стоимости жилья в путешествии по России актуален для тех, кто предпочитает путешествовать в пределах РФ, заметил Горин.

— Внутренний туризм развивается не только из-за пандемии, но и из-за того, что появляется больше доступных объектов. Создается инфраструктура, улучшается транспортное сообщение. Внутренний туризм в разы больше выездного: за границу в лучшие годы выезжало 14 миллионов человек, в этом году — всего семь. Только Крым принял девять миллионов, а Краснодарский край — свыше 15 миллионов. Поэтому цифры за себя говорят сами, — отметил собеседник «ВМ».

По его словам, количество самостоятельных поездок и бронирований составляет около 60 миллионов в год. В ближайшие годы это количество хотят увеличить до 140 миллионов.

С въездом туристов из других стран ситуация обстоит гораздо хуже и, вполне возможно, не улучшится в следующем году, отметил Горин.

— Пока это сложный вопрос, потому что из-за пандемии, в отличие от внутреннего туризма, въездной туризм близок к нулю. Здесь все будет зависеть от признания вакцин, взаимного открытия возможностей оформить визу и налаживания авиасообщения. Если внутренний туризм у нас на 90 процентов восстановился до уровня 2019 года, выездной туризм восстановился на 50 процентов, то въездной туризм в прошлом году упал на 97 процентов, в этом — на 95 по сравнению с 2019 годом, — рассказал эксперт.

Специалист обратил внимание, что такая же цифра может сохраниться в 2022 году. Самым главным шагом к увеличению турпотока из-за рубежа должно стать взаимное признание вакцин, заключил собеседник «ВМ».

Сдающих жилье туристам могут обязать платить налоги, сообщают «Известия». Федеральная антимонопольная служба поддержала введение уникального идентификационного номера для владельцев недвижимости для туристов и разработку федерального реестра такого жилья. При этом отмечается, что определение «туристского жилья» должно быть прописано так, чтобы под него не попала недвижимость, которая сдается в долгосрочную аренду.