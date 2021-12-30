Что ждет пенсионеров в 2022 году: главные изменения

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В 2022 году пенсии будут проиндексированы на 5,9 процента. Кроме того, россиянам будут рассылать уведомления о размере их будущих пенсионных выплат, а надбавки за многолетнюю работу в сельской местности начнут платить и тем, кто сейчас проживает в городе. Об этих и других изменениях «Вечерней Москве» рассказала профессор кафедры страхования и управления рисками РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова.

Индексация и разовые выплаты

— Будет проиндексирована страховая пенсия на 5,9 процента. Мы ожидаем, что, несмотря на индексацию, которая запаздывает за фактическим уровнем инфляции, в начале года правительство хотя бы сможет выделить деньги на единовременные выплаты пенсионерам в виде разовой меры поддержки, — рассказала Финогенова.

Собеседница «ВМ» отметила, что предложение о выплатах недавно обсуждалось в Госдуме, однако законодательно пока не было закреплено.

Рост МРОТ

С первого января будет повышен минимальный размер оплаты труда. Его повышение повлечет за собой все прочие выплаты, связанные с МРОТ, заметила Финогенова.

— Например, минимальный прожиточный уровень пенсионера привязан к МРОТ, а поскольку будет повышен МРОТ, соответственно, и прожиточный минимум увеличится. Какое у этого следствие: во многих регионах расчетный уровень пенсии может быть ниже минимального прожиточного минимума, и тогда нужно, чтобы бюджет (региональный или федеральный, в зависимости от того, уровень выше или ниже федерального) компенсировал разницу. Соответственно, из-за повышения минимального прожиточного уровня жизни пенсионера будет увеличиваться минимальный размер пенсии, — отметила специалист.

Изменятся правила получения прибавки сельским пенсионерам

Размер прибавки составляет 25 процентов от фиксированной выплаты к страховой пенсии. Получить ее могут пенсионеры, 30 лет проработавшие в сельской местности. Однако, если раньше она выплачивалась только пенсионерам, проживающим за городом, с 1 января 2022 года ее будут платить независимо от места проживания.

Информирование о размере пенсий

Также в следующем году Пенсионный фонд начнет информировать россиян о том, какими будут их пенсии, заметила собеседница «ВМ».

— Мне кажется, тоже очень интересно, потому что раньше такого не было и, по моему мнению, это информирование даст возможность людям, которым не так много осталось до пенсии, задуматься о дополнительных пенсионных накоплениях. Государственная пенсия всегда будет упираться в бюджет, а бюджет — в состояние экономики. Есть фонд оплаты труда, который в этой экономике существует. Если мы хотим как-то увеличить пенсию, здесь нужно уже думать, — отметила эксперт.

Уведомления будут приходить раз в три года женщинам с 40 лет и мужчинам с 45 лет. Как заметила Финогенова, это позволит россиянам заранее задуматься о том, чтобы заниматься частным инвестированием, открывать индивидуальные инвестиционные счета или идти в негосударственные пенсионные фонды.

Не только наличными, но и на карту

Также в 2022 году российские пенсионеры, получающие деньги наличными, при необходимости смогут попросить перевести деньги на карточку, заметила специалист.

— Еще в прошлом году шла речь о том, что сейчас большая часть пенсионеров получает деньги с банковских карточек, но есть какая-то часть, которая получает наличными. Я думаю, что с этого года будет возможность альтернативного получения, — рассказала Финогенова.

Как отметила специалист, таким способом Пенсионный фонд мотивирует пенсионеров заводить карточки, чтобы снизить собственные издержки. Кроме того, наличие банковского счета позволяет легче отслеживать операции в случае смерти пенсионера, так как счет сразу же блокируется.

Другие изменения

Кроме того, по словам эксперта, с 1 февраля у пенсионеров-должников не смогут удерживать доход, который не превышает прожиточного минимума. Также с 2022 года неработающим пенсионерам не понадобится подавать заявления при необходимости назначения доплаты до прожиточного минимума, заключила эксперт.