В новый год с новым статусом: Дворцы бракосочетания будут работать 31 декабря в Москве

Андрей Ухлаев и Анна Филиппова 31 декабря отметят Новый год, день рождения тещи и собственную свадьбу / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Более 50 пар поженятся в Москве 31 декабря, сообщили в пресс-службе Управления ЗАГС столицы. В этот день будут работать Дворцы бракосочетания № 1 и 4. Корреспонденты «Вечерней Москвы» познакомились с влюбленными, которые никогда не забудут годовщину собственной свадьбы.

Есть пары, которые обстоятельно готовятся к свадьбе и заранее выбирают «правильное» время для бракосочетания: чтобы не в пост, не на убывающую луну и не, упаси господи, в мае, дабы всю жизнь не «маяться». Поэтому самыми популярными месяцами у молодоженов считаются июнь, июль и август. Лето, тепло, да и фотосессия в цветущих кустарниках получается романтичнее, и сэкономить можно прилично, сняв вместо зала открытую веранду в кафе.

А есть те, кто, прозевав все благоприятные сроки, вынужден «прыгать в последний вагон». Именно такие «опоздуны» чаще всего и расписываются 31 декабря — чтобы было особенно и красиво.

В последний момент

Свою любовь Андрей Ухлаев нашел случайно. Если бы молодой человек 4 года назад не зашел ненароком в кафе, на веранде которого красавица Аня ждала начала спектакля в Театре Вахтангова, то молодые люди вряд ли встретились бы где-нибудь еще. Аня, устав от Москвы, собиралась возвращаться в родной Волгоград.

Впрочем, через пару недель после знакомства девушка свои планы поменяла. Несмотря на то что в начале отношений молодые люди долго притирались друг к другу — рассудительной и пунктуальной Анне трудно было ужиться с импульсивным Андреем. Примирил их общий питомец, маленький котенок с сердечком на спине, которого они нашли на трассе под Брянском.

— Мы решили, что этот котенок — знак того, что у нас все будет хорошо, — улыбается Аня. — Мы вместе выхаживали его, заботились и, кажется, стали лучше друг друга понимать.

Предложение любимой Андрей делал аж целых два раза.

— Первый раз я возвращался от родных из Донецка и решил что-то приятное Ане подарить, — вспоминает он. — Купил кольцо и спрятал его под шину автомобиля. Когда мы с Аней подходили к машине — я ее подтолкнул локтем, смотри, говорю, что-то тут под колесом блестит!

А второй раз Андрей сделал предложение своей избраннице Анне уже по-взрослому: на пароходе, встав на одно колено под аплодисменты невольных свидетелей. Предложение Аня с благодарностью приняла, но дальше дело как-то не продвигалось. И неизвестно, когда бы молодые все-таки дошли до загса, если бы Аня случайно не наткнулась на строчку в гороскопе о том, что 2021 год Быка идеален для брака и финансов. И девушка решила взять быка за рога.

— Я предложила Андрею расписаться в Грибоедовском загсе, так как он самый красивый, — рассказывает она. — Но в декабре все утренние и дневные даты были заняты. Свободно было одно время — 31 декабря в 9:30.

Теперь 31 декабря ребята будут отмечать сразу несколько праздников.

— Дата нашей свадьбы, день рождения моей мамы и Новый год, — перечисляет Аня. — А по поводу подарков я абсолютно не переживаю. Андрей мне и так их дарит.

Закрыть «дедлайн»

Анастасия Брыкина и Антон Абдурахманов вместе уже пять лет. Ребята работали в одной компании в Уфе — там и познакомились. Затем они вместе переехали в Москву, поменяли сферу своей работы, стремительно сделали хорошую карьеру в финансах и наконец задумались о красивой свадьбе.

— Разговоры о ней мы вели уже давно, — улыбается Настя. — Нам уже за тридцать, поэтому брак для нас — осознанное решение. Но в ежедневной рутине до него все руки не доходили. И под конец года в списке планов обозначилось всего одно незаконченное дело. Пришлось подать заявление на 31 декабря.

Сказать «да» Настя мечтала в красивом месте. Поэтому они подали заявление в Грибоедовский загс.

— В Уфе таких роскошных Дворцов бракосочетания нет, — признается девушка. — Поэтому расписаться мы решили в Москве.

В загс Анастасия пойдет в коротком белом платье и с розовыми дредами.

— Это будет праздник для нас двоих, — смеется она, — а значит, я буду выглядеть так, как захочу. Это ли не мечта? После росписи молодые полетят к себе в Уфу — встречать Новый год с родными, но в новом статусе. А весной отпразднуют еще одну свадьбу — уже традиционную, со всей необходимой атрибутикой: родственниками, выкупом, пышным платьем и обязательным медовым месяцем на Мальдивах.

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