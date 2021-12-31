Сергей Собянин поздравил москвичей с Новым годом

Мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления с ежегодным отчетом о работе правительства столицы перед депутатами Московской городской думы / Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Добрый вечер, москвичи!

Праздничный, добрый, семейный вечер. Самый лучший праздник, который мы встречаем с родными и близкими людьми. Праздник отдохновения от проблем и забот. Праздник мечты о будущем.

Через несколько часов наступит Новый год, а прожитый год останется в прошлом.

Как всегда, он был наполнен работой, тревогами и повседневной суетой. Но в этот вечер, наверное, каждый из нас может вспомнить светлые моменты своей жизни.

Сегодня я хочу сказать вам спасибо.

Спасибо за ваше трудолюбие, таланты и терпение. Спасибо ветеранам, которые отдали десятилетия развитию любимого города и страны.

Отдельные слова благодарности — врачам и медсестрам, которые по-прежнему находятся на передовой борьбы с ковидом.

Докладываю вам, друзья, что, несмотря на сложности, наш город продолжает активно развиваться. 12 новых станций Большой кольцевой линии метро, современные электробусы и трамваи для пассажиров. Возрождение исторической «ГЭС-2» и многих других шедевров московской архитектуры.

7 млн квадратных метров нового жилья — абсолютный рекорд в истории нашего города.

Благоустройство улиц, парков и дворов во всех районах Москвы.

Новые детские сады и школы для детворы. Обновленные поликлиники для пациентов.

Яркая культурная и спортивная жизнь. Рост промышленности и инноваций.

Все это — 2021 год в истории нашего города.

Дорогие москвичи!

В этот праздничный вечер позвольте поднять бокал за ваше здоровье и пожелать вам и вашим близким благополучия и доброго настроения.

С наступающим Новым, 2022 годом!

С праздником, друзья!!!