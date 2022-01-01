Бесплатный проезд и спортивный вычет: какие изменения вступили в силу 1 января

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

С 1 января в России вступил в силу ряд законов. Нововведения коснутся кредитования, социальной поддержки семей и многих других сфер, волнующих жителей столицы. «Вечерняя Москва» узнала, что изменится в начале года и как это отразится на жизни москвичей.

Льготы обоим родителям

С 2022 года право бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта получат оба родителя в многодетных семьях.

— Мы исходили из того, что оба родителя несут одинаковое бремя ответственности, часто одновременно им необходимо везти детей в школу, на секцию или кружок. Такое подспорье для семьи дополняет копилку мер поддержки многодетных семей, укрепляет демографическую политику, — рассказала депутат Мосгордумы Елена Николаева.

Снижение закредитованности

С 1 января Банк России получил право ограничивать выдачу необеспеченных потребительских кредитов банками и займов микрофинансовыми компаниями. Совет директоров ЦБ будет определять виды займов и кредитов, которых будут касаться эти меры, а также порядок ограничения.

— Это решение обосновано сложившейся ситуацией на рынке потребительского кредитования: 30 процентов граждан, имеющих кредит, отдают более 80 процентов своего дохода, в итоге попадают в финансовую зависимость, — отметил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

Вырастет маткапитал

Материнский капитал теперь будет индексироваться по фактической, а не по прогнозной инфляции. Размер материнского капитала будут ежегодно пересматривать 1 февраля.

Также увеличится число семей, которые смогут получать ежемесячную выплату на первого и второго ребенка в возрасте до трех лет. Выплата положена, если среднедушевой доход составляет меньше двух прожиточных минимумов для трудоспособного населения. Раньше этот показатель брался на второй квартал предыдущего года, теперь — на год обращения за выплатой.

Увеличится и размер пособия — он будет равен прожиточному минимуму для детей на год обращения за выплатой.

Заявление не нужно

С этого года не нужно будет писать заявление на социальные доплаты к пенсии, например до уровня прожиточного минимума. Страховые и социальные пенсии по инвалидности, пенсии по предложению органов службы занятости будут назначать также в беззаявительном порядке. Пенсионный фонд России раз в три года будет уведомлять женщин с 40 лет и мужчин с 45 лет о том, как происходит формирование их пенсии.

Здоровый вычет

С 1 января 2022 года государство может вернуть часть средств, потраченных на физкультурно-оздоровительные услуги. Максимальная сумма годовых затрат на спорт и физкультуру, с которых можно будет получить налоговый вычет, составляет 120 тысяч рублей. Возврату подлежат 13 процентов от потраченной суммы.

Отказ от биометрии

С 2022 года вступает в силу закон, который защитит права людей, не желающих регистрировать биометрию. Если гражданин не хочет использовать такие данные, это не сможет стать основанием для отказа в предоставлении государственных услуг.

В интересах животных

Запрещается работа зоопарков, цирков, зоотеатров, дельфинариев и океонариумов без лицензии. Это позволит обеспечить должные условия содержания животных.