Холодец и красный женьшень: врач назвал пять способов избавиться от похмелья

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Пульсирующая головная боль, которая откликается на каждый звук. Сухость во рту и подступающая изжога. Учащенное сердцебиение и боль в мышцах. Каждый, кто любит выпить за новогодним столом, хоть раз просыпался 1 января с такими симптомами. «Вечерняя Москва» узнала, какие необычные средства помогут снять похмелье.

Способ 1: рассол плюс минералка

Годами проверено, что лучше всего помогает минералка и рассол. И это не просто народное средство, а прямая рекомендация медиков.

— При алкогольном отравлении, а именно из-за него возникает похмелье, организму остро нужны вода и электролиты. Человеку необходимо скорее восполнить баланс калия, натрия и кальция. И рассол, и минералка отлично для этого подходят, — рассказал «ВМ» врач-терапевт Андрей Звонков.

Способ 2: сходите в аптеку

Натощак можно выпить несколько таблеток активированного угля. По одной на каждые 10 килограммов веса. Еще можно приобрести раствор «Регидрон». Похвастаться хорошим вкусом он не может, но отлично помогает как при пищевом, так и алкогольном отравлении.

Способ 3: сила растений

Ученые уже доказали, что имбирь в сочетании с коричневым сахаром и экстрактом мандарина уменьшает такие симптомы похмелья, как тошнота, рвота и диарея. Можно добавить эти ингредиенты в чай или воду. Также красный женьшень снижает уровень алкоголя в крови. Полезными будут и масло бурачника, и экстракт элеутерококка.

Способ 4: целебные напитки

Хорошо помогают такие напитки, как тан и айран. Еще врачи советуют пить сок цитрусовых. Он благотворно влияет на кишечник, подавляя тошноту, а высокое содержание сахара помогает восстановить силы. Полезной будет и кокосовая вода из-за высокого содержания калия. Главное исключить газированные напитки и не пить алкоголь.

— Снимать похмелье пивом — прямой путь к запою. Другим алкоголем тоже нельзя. В организме активируется ферментная система. Она очень агрессивна. Отсюда у человека появляется ложная легкость. Но ферментной системе нужно еще топливо. И тогда человека снова тянет выпить. Замыкается психологический цикл, и выйти из него уже гораздо сложнее, — пояснил Андрей Звонков.

Способ 5: холодец

Эксперт также посоветовал на утро после застолья употреблять калорийную пищу с высоким содержанием белков и клетчатки. Хороший вариант — холодец, оставшийся после празднования Нового года. А вот сильно жирное и соленое лучше исключить.