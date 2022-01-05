Зимний сад: как создать в квартире настоящий цветник и зеленое лето

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Недостижимая детская мечта многих — вечное лето и тепло. Но, к сожалению, жители столицы привыкли большую часть года жить в других условиях. От этого еще более привлекательной кажется идея создания собственного, пусть и небольшого оазиса — зимнего сада. Как соорудить такой зеленый участок в своем доме и как правильно за ним ухаживать, «Вечерняя Москва» узнала у садовода Маргариты Назаровой.

Что такое зимний сад

По словам Назаровой, зимним садом вряд ли можно назвать коллекцию комнатных растений на подоконнике. Все-таки это сложное инженерно-архитектурное сооружение, представляющее собой специальное помещение для выращивания растений.

— Зимний сад является частью жилого пространства, и, собственно говоря, садом его делают приемы ландшафтного дизайна, а также специальные технологии, применяемые в закрытых помещениях, — пояснила она. — Зимний сад — это не просто цветы в горшках. Это искусственно воссозданный пейзаж в рамках внутреннего пространства жилого объекта.

Основная разница между зимним садом и оранжерей — в их расположении. Оранжерея предполагает дополнительное помещение и отапливается как отдельный объект, а вот зимний сад, уточнила специалист, включен в отопительную систему дома и является частью жилого пространства.

К тому же, по словам эксперта, в оранжерее выращивают экзотические растения:

— А вот зимний сад предназначен для украшения помещения. В содержании он намного бюджетнее, чем оранжерея.

Вдобавок, уточнила садовод, он выполняет роль связующего звена с флорой, находящейся за пределами помещения, если сад расположен в частном доме.

Зимний сад в квартире

По словам Назаровой, многие любители экзотических растений сейчас увлечены таким движением, как Urban jungle — созданием джунглей в домашних условиях. Но и вопрос о том, как вырастить в квартирных реалиях зимний сад, по-прежнему актуален.

— Особенно во время самоизоляции многие горожане начали превращать свои жилые помещения в сад. Доступ в парки был закрыт, и некоторые из них осмелились создать парк у себя дома, — напомнила садовод.

Как же разбить настоящий сад прямо в квартире? Необходимо выбрать помещение, которое лучше всего подходит для этих целей.

— Если на улице зима, то выбирайте комнату, где больше всего света, чтобы растения могли получать необходимую порцию ультрафиолета. Прекрасное решение — локация у окна, отлично подойдет и лоджия. Но учтите, что некоторые представители флоры любят тень и не переносят прямые солнечные лучи, — говорит Назарова.

Неплохим решением может быть жилая комната, в которой можно выделить территорию под «растительный мир».

— Когда квартира сама по себе расположена на северной стороне, и доступ света минимальный, то локацию можно снабдить дополнительными элементами искусственного освещения.

Какой должна быть температура

Что касается температуры в комнате, большинство растений в зимнем саду хорошо переносят прохладную погоду до минус 12 градусов. Но если в локации установить дополнительны источники света, то выбор растений для зеленой зоны автоматически увеличится.

— Понятное дело, что создать идеальный зимний сад в квартире, который будет соответствовать статусу инженерно-архитектурного сооружения, практически невозможно. Но есть шансы приспособить ваш цветник к квартирным условиям.

Так, в холодное время года при помощи очистителей и увлажнителей воздуха, системы кондиционирования можно поддерживать должный уровень климата в цветнике.

Температура в неотапливаемом зимнем саду, по словам Назаровой, не должна опускаться ниже плюс 7–8 градусов, а для отапливаемых она должна находиться в пределах 20–25 градусов с положительным знаком.

Влажность в помещении должна составлять не менее 60 процентов. Эксперт не рекомендует для обогрева применять бытовые радиаторы, ведь они пересушивают воздух.

Самым подходящим вариантом обогрева зимнего сада в квартире, по словам эксперта, станет снабжение помещения системой «теплый пол», чтобы тепло равномерно распределялось по всей площади.

Чтобы растения нормально развивались, нужны люминесцентные лампы, расположенные не дальше 30 сантиметров от растений. Их мощность должна быть около 30–40 ватт.

Если правильно организовать искусственное освещение, то можно сделать зимний сад из разных растений, в том числе и полезных.

Какие растения подобрать

В квартире прекрасно себя будут чувствовать хвойные растения — кипарис и араукария. Эти деревья, как уточнила эксперт, устойчивы даже к холоду.

— В условиях квартиры прекрасно растут пальмы по типу ховея трахикарпус, финиковая пальма. Прекрасно разрастается сциндапсус, шефлера, гортензия, монстера, мирт. Также комфортно себя чувствуют плющ, фикус, драцена и цикламен.

Все эти растения, по словам собеседницы «ВМ», любят умеренную или прохладную температуру. Зимой они могут расти без прямого солнечного света, а также при рассеянном освещении или в легкой полутьме. А это означает, что они будут хорошо развиваться и цвести при искусственном освещении.

Уход

Эксперт рекомендует объединить в единую композицию растения, которые требуют примерно одинаковых условий, чтобы уход за ними был максимально комфортным.

— Есть виды цветущих растений, которые нужно регулярно опрыскивать или обильно поливать. Все зависит от видов растений. В остальном уход за садом такой же, как за отдельно стоящими растениями, — сказала Назарова.

Специалист акцентировала внимание на том, что растения нуждаются в регулярном поливе и сезонной подкормке во время вегетации. Некоторые виды требуют санитарной обрезки и своевременной пересадки. Также не стоит забывать периодически поворачивать горшки, чтобы растения из-за освещения не вытягивались в одну сторону.