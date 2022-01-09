«В тюбиках лишь приправа»: космонавт Елена Серова — о жизни на орбите
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Каждый день пребывания космонавта на Международной космической станции расписан: работа, физкультура, отдых. Чем еще сегодня занимаются орбитальные специалисты, «Вечерней Москве» рассказала первая российская женщина-космонавт на МКС Елена Серова.
— Елена, как сильно изменились корабли со времен полета Гагарина?
— Они стали совершенно другими. Конечно же, корабль, на котором Юрий Гагарин облетел нашу Землю, рискуя своей жизнью, в первый раз, был создан по последнему слову науки и техники, но его невозможно сравнить с нынешними современными кораблями. Сейчас космическая техника стала намного прогрессивней и сложней, позволяет осуществлять экипажам в космосе длительные полеты. На пилотируемых кораблях «Союз» космонавты долетают до МКС, а грузы доставляются кораблями «Прогресс».
— Чем сейчас можно заняться на космической станции?
— Мы проводим эксперименты, работаем и обязательно занимаемся физкультурой. Каждый день пребывания на орбите расписан.
— Можно на станции, например, подстричься?
— Конечно. Есть специальная машинка для стрижки, она подстыковывается к шлангу пылесоса, чтобы волосы не разлетались по станции.
— А весы?
— Конечно! Космонавты регулярно взвешиваются. Только чтобы определить вес, космонавты используют специальные весы. Нужно закрепиться на платформе весов, а затем, когда она зафиксирована в полусогнутом положении, снять фиксатор. Весы начинают раскачиваться, и по разнице колебаний измеряют вес.
— Едите из тюбиков?
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— Нет, мы едим сублимированную пищу, то есть в нее просто надо добавить воду, и консервы, все в специальных пакетах — в тюбиках осталась лишь приправа.
— Свободное время у вас есть?
— Суббота, воскресенье и праздники. Тут как дома: в выходные наводим порядок, есть и регламентированные работы, например замена фильтров.
— С родными связь есть?
— Да, регулярно устраиваются сеансы видеосвязи. Можно приватно пообщаться с нашими родными в видеоконференции.
— Чем еще занимаетесь?
— Много космонавтов увлекаются фотосъемкой Земли, есть велотренажеры, но нужно прицепляться к беговой дорожке. Во времена Гагарина об этом и не мечтали.