«В тюбиках лишь приправа»: космонавт Елена Серова — о жизни на орбите

Елена Серова во время работы на Международной космической станции / Фото: Из личного архива Елены Серовой

Каждый день пребывания космонавта на Международной космической станции расписан: работа, физкультура, отдых. Чем еще сегодня занимаются орбитальные специалисты, «Вечерней Москве» рассказала первая российская женщина-космонавт на МКС Елена Серова.

— Елена, как сильно изменились корабли со времен полета Гагарина?

— Они стали совершенно другими. Конечно же, корабль, на котором Юрий Гагарин облетел нашу Землю, рискуя своей жизнью, в первый раз, был создан по последнему слову науки и техники, но его невозможно сравнить с нынешними современными кораблями. Сейчас космическая техника стала намного прогрессивней и сложней, позволяет осуществлять экипажам в космосе длительные полеты. На пилотируемых кораблях «Союз» космонавты долетают до МКС, а грузы доставляются кораблями «Прогресс».

— Чем сейчас можно заняться на космической станции?

— Мы проводим эксперименты, работаем и обязательно занимаемся физкультурой. Каждый день пребывания на орбите расписан.

— Можно на станции, например, подстричься?

— Конечно. Есть специальная машинка для стрижки, она подстыковывается к шлангу пылесоса, чтобы волосы не разлетались по станции.

— А весы?

— Конечно! Космонавты регулярно взвешиваются. Только чтобы определить вес, космонавты используют специальные весы. Нужно закрепиться на платформе весов, а затем, когда она зафиксирована в полусогнутом положении, снять фиксатор. Весы начинают раскачиваться, и по разнице колебаний измеряют вес.

— Едите из тюбиков?

— Нет, мы едим сублимированную пищу, то есть в нее просто надо добавить воду, и консервы, все в специальных пакетах — в тюбиках осталась лишь приправа.

— Свободное время у вас есть?

— Суббота, воскресенье и праздники. Тут как дома: в выходные наводим порядок, есть и регламентированные работы, например замена фильтров.

— С родными связь есть?

— Да, регулярно устраиваются сеансы видеосвязи. Можно приватно пообщаться с нашими родными в видеоконференции.

— Чем еще занимаетесь?

— Много космонавтов увлекаются фотосъемкой Земли, есть велотренажеры, но нужно прицепляться к беговой дорожке. Во времена Гагарина об этом и не мечтали.