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В МЧС опровергли свою причастность к сообщению об опасном астероиде

Евгений Белоусов

Общество
В МЧС опровергли свою причастность к сообщению об опасном астероиде
Фото: МЧС

МЧС России опровергло свою причастность к появившемуся недавно в СМИ предупреждению о якобы приближении к Земле опасного астероида. Об этом в воскресенье, 2 января, сообщили в пресс-службе министерства.

— МЧС России не имеет отношения к прогнозу о смертельном астероиде. Все разработки, которые, вероятно, существуют, не имеют отношения к спасательному ведомству. Предположения такого характера могут делать ученые, которые изучают космос, — передает сообщение ведомства ТАСС.

До этого в СМИ появилась информация о том, что опасный астероид Апофис диаметром около 400 метров и весом почти 30 тонн весной 2029 года близко подлетит к Земле: на расстояние, на котором на орбите размещены геостационарные спутники. Об этом якобы сообщали во ВНИИ ГОЧС МЧС России.

Согласно сообщениям, астероид якобы должен приблизиться к Земле на опасное расстояние 13 апреля 2023 года.

Специалист объяснил, может ли эксперимент NASA привести к катастрофе на Земле. NASA и SpaceХ планируют провести испытания космического корабля, который защитит Землю от астероидов. Корабль DART нужен для того, чтобы изменять траекторию полетов астероидов. Это первая космическая миссия по обороне планеты.

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