Специалист объяснил, может ли эксперимент NASA привести к катастрофе на Земле

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NASA и SpaceХ планируют провести испытания космического корабля, который защитит Землю от астероидов. Корабль DART нужен для того, чтобы изменять траекторию полетов астероидов. Это первая космическая миссия по обороне планеты.

Виталий Егоров, популяризатор космонавтики, блогер, основатель сообщества «Открытый космос», в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал, как изменить траекторию полета астероида и не приведет ли это к катастрофе.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

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— Просчитывать траекторию астероидов астрономы научились лет на 10–20 вперед, а затем прогнозы ухудшаются из-за ряда факторов. Это приводит к тому, что мы не способны в значительном временном отрезке предугадывать, куда движется астероид, — сказал эксперт.

Он объяснил, что у астероида есть спутник и он не летает сам по себе.

— Ударяя по спутнику, мы не меняем траекторию большого астероида. Спутник изменит траекторию вращения вокруг астероида, но вместе они продолжат лететь тем же путем, на который наш удар никак не повлияет. Масштаб будет соразмерный со слоновьей дробиной. Но нам нужно заметить хотя бы какой-то эффект, что мы хотя бы что-то изменили в орбите астероида.

При этом если говорить про 10-километровый объект, то ученые пока бессильны.

— На километровый астероид мы можем как-то повлиять, но разбить в пыль мы его не сможем. Если мы рассчитаем его траекторию на 10–20 лет вперед и ударим сейчас, то за это время произойдет его безопасный уход от земли. Главная стратегия — найти астероидные угрозы и просчитывать их траектории, — сказал эксперт.

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