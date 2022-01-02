В МЧС предупредили о приближающемся к Земле опасном астероиде

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Опасный астероид Апофис диаметром около 400 метров и весом почти 30 тонн весной 2029 года близко подлетит к Земле — на расстояние, на котором на орбите размещены геостационарные спутники. Об этом предупредили во ВНИИ ГОЧС МЧС России.

Согласно прогнозу ученых, это случится 13 апреля 2029 года.

Уточняется, что энергия, высвободившаяся при возможном столкновении астероида c Землей, составит 1717 мегатонн. Это в 30 раз больше энергии, выделившейся при взрыве самой мощной в мире советской ядерной бомбы, которая была испытана в 1961 году.

— Сила землетрясения в радиусе 10 километров от места падения может достигнуть 6,5 балла по шкале Рихтера, скорость ветра окажется не менее 790 метров в секунду, — сказано в прогнозе, сообщает РИА Новости.

Специалист объяснил, может ли эксперимент NASA привести к катастрофе на Земле. NASA и SpaceХ планируют провести испытания космического корабля, который защитит Землю от астероидов. Корабль DART нужен для того, чтобы изменять траекторию полетов астероидов. Это первая космическая миссия по обороне планеты.