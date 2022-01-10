Простить старые обиды: психолог рассказал, как начать новую жизнь после Нового года

Кадр из фильма «Большая перемена» / 1973 год

Идет череда любимых праздников. В эти дни мы с надеждой всматриваемся в будущее, ждем радостных новостей и счастливых изменений. Чтобы для них было место в жизни, в культуре многих народов укоренилась традиция расставаться со старыми вещами, освобождать дом от ненужного хлама. Часто случается так, что гораздо легче выбросить мусор из квартиры, нежели навести порядок в своей душе. Как помочь себе отпустить груз старых обид и с легким сердцем начать новый этап, рассказала специалист Московской службы психологической помощи Елена Венева.

Сложно представить человека, который хотя бы раз в жизни не переживал обиду. Это тягостное состояние — довольно частый спутник отношений. Обижаться люди могут на кого-то из близких, на коллектив, государство или целый мир. Термин «обида» связан с понятием справедливости. Мы испытываем это чувство, когда с нами поступили незаслуженно, неподобающе, нечестно. Важно отметить, что это оценка субъективная, ведь обидчик зачастую не имеет намерения ранить другого.

Обида возникает, когда действия и поступки значимых для нас людей не согласуются с нашими ожиданиями. Приведем два простых примера. Мы вряд ли обидимся на прохожего, грубо ответившего нам в транспорте. Наиболее вероятной реакцией будет гнев. Но вот муж, который не подарил жене цветы на день рождения, — другое дело. Для женщины этот букет, возможно, символ любви, и его отсутствие она воспринимает как невнимание, потерю интереса к себе. Потому чем дороже и ценнее для нас человек, тем болезненнее воспринимается такая рассогласованность.

Срок жизни обиды бывает разным — от кратковременной вспышки до длительного, тяжелого процесса. Ситуативное чувство, как правило, скоротечно. В случае грамотного и уважительного диалога оно способно помочь людям откорректировать свое поведение по отношению друг другу. Хроническое ощущение — длительно протекающее, накопленное, болезненное переживание. Чаще всего такими свойствами обладают глубокие детские и многолетние супружеские обиды.

Главным принципом профилактики этого чувства является постепенный отказ от сравнения поведения реального человека с нашим внутренним стандартом. Принимайте и цените человека таким, какой он есть, снимите с него обязанность соответствовать вашим ожиданиям.

Если все же обиделись, как быть? Вспомним, что главный эмоциональный ингредиент состояния — невыраженное чувство гнева. Из страха разрушить значимые отношения мы привыкли упаковывать гнев в обиду. Потому имеет смысл открыто выразить свое переживание, используя технику «Я — сообщение»: ваша реплика должна содержать описание ситуации, которая спровоцировала обиду. Еще необходимо озвучить свои чувства и пожелания относительно поведения человека в будущем. Диалог, в котором будет идти речь об ожиданиях (а о них визави мог и не догадываться), даст возможность не накапливать тяжелые эмоции, но пережить их в моменте.

Примерно так могла бы выразить свою обиду мужу женщина «без цветов»: «Когда ты не даришь на праздник букет, я чувствую обиду и гнев, потому что мне кажется, что я не дорога тебе. Мне было бы приятно, если бы ты чаще делал подобные подарки». Надо при этом помнить, что переход на подобную форму общения не может гарантировать изменения в поведении обидчика, но, вероятнее всего, это позволит значительно улучшить взаимопонимание в паре.

А если обида глубокая, давняя? Человек привыкает к ней, иной раз словно срастается. Она становится частью жизни. Чтобы пройти благополучно свой путь к прощению, можно действовать следующим образом.

Принять решение о прощении обидчика. Оцените, готовы ли вы к такому шагу? Какого результата ждете? Что до настоящего момента мешало простить? Не стоит заставлять себя забывать обиду, игнорируя болезненные чувства. Важно признать, что вы пострадали от действий другого человека.

Позволить себе прожить «заточенный» в обиде гнев на обидчика. Можно написать, не отправляя адресату, «письмо гнева». Начните предложение со слов: «Я злюсь на тебя за то, что…». Освободить себя от вины за произошедшее событие. Тягостное чувство затрудняет процесс проживания гнева, а значит, и прощения. Возможно, ваши ценности, личное достоинство пострадали от обидчика, и вы не виноваты в этом. Постараться понять обидчика, проявить эмпатию и побыть в его шкуре. Это поможет принять его и простить. Не торопить себя с прощением. Проживать этот непростой процесс постепенно, в своем темпе. Почувствовать свободу от обиды, стать хозяином своей судьбы. В этом состоянии из жизни человека уходят боль и страдание, появляется свобода.

Рождество и Новый год — прекрасный момент для изменения отношений. Это время, когда они могут стать более открытыми и доверительными, свободными от обиды и непонимания.

Если простить другого трудно либо вы сами постоянно чувствуете себя обиженным, можно поговорить об этом со специалистом Московской службы психологической помощи населению. Также круглосуточно работает телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского), +7 (495) 051 (для мобильного) и чат психологической поддержки. Подробности на сайте.