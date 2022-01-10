«Вирус не будет спрашивать»: почему COVID-19 не мутирует в России

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На Кипре обнаружен гибрид штаммов «дельта» и «омикрон», названный «дельтакроном». «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, чего ждать от этого штамма, а также выяснила, почему новые варианты коронавируса приходят в Россию из других государств, а не возникают внутри страны.

Информации недостаточно

По словам вирусолога Анатолия Альтштейна, слияние двух штаммов в один возможно.

— Является ли этот штамм рекомбинантным, я сказать не могу, потому что нет таких подробных данных. Некоторые считают, что это просто смесь двух вирусов, которые посчитали за рекомбинант, — рассказал он.

Как отметил инфекционист Георгий Викулов, «дельтакрон» регистрируется уже не только на Кипре, но и в некоторых других странах. Потенциально объединение двух штаммов в один реально, но пока информации о «дельтакроне» недостаточно, поэтому любые высказывания должны быть осторожными.

За два года всего три штамма сильно повлияли на течение эпидемии, заметил Альтштейн.

— Это достаточно редкое событие, чтобы появлялся мутант, который оказывает влияние. Вообще, мутанты возникают постоянно — у любого человека вы найдете мутацию, но это необязательно будет сильно влиять на свойства вируса. Важно то, что среди всех мутантов, которые были определены, если мы считаем за исходный вирус уханьский, имеют значение только «альфа», «дельта», и вот сейчас возник «омикрон», — подчеркнул эксперт.

Значительно тревожиться из-за «дельтакрона» людям не стоит — это забота исследователей, которые изучат новый штамм более подробно, рассказал Альтштейн.

Более серьезную проблему представляет штамм «омикрон», подчеркнул собеседник «ВМ».

— Нам нужно волноваться по поводу «омикрона», который придет без всякого сомнения. Здесь нет какой-то катастрофы, потому что этот вирус отличается невысокой летальностью, которая существенно ниже, чем у «дельты». Но поскольку он более заразный, то может быть много зараженных людей, — предупредил специалист.

У подавляющего большинства заразившихся болезнь будет протекать легко и, скорее всего, удастся избежать перегрузки больниц, спрогнозировал Альтштейн. Предположительно, летальность у «омикрона» не больше, чем полпроцента, однако эти данные пока не подтверждены, подчеркнул он.

«Российского» штамма пока нет

Альтштейн обратил внимание, что в России коронавирус мутирует так же, как и в других странах.

— Просто такие мутации, на которые обращают внимание, возникают очень редко. Но вообще, мутации — составная часть жизни любого вируса, особенно — РНК-содержащего. За все время эпидемии обнаружено несколько десятков мутантов с выраженными изменениями, — рассказал он.

По его словам, многое зависит от того, каким образом в конкретной стране выявляются новые штаммы. В этом плане на первом месте — Великобритания, также довольно оперативно это происходит в США. В России соответствующая служба тоже существует, но она не такая мощная, подчеркнул вирусолог.

По словам Викулова, новые варианты коронавируса возникают не везде.

— В мире циркулируют более полутора тысяч штаммов, включая те, которые сейчас вызывают новый подъем заболеваемости. Так сложились обстоятельства, что не во всех странах появляются мутантные штаммы. В основном это происходит там, где недостаточное число иммунных лиц и низкий процент вакцинированного населения, а также есть люди с иммунодефицитами, — рассказал собеседник «ВМ».

Как отметил инфекционист, «российский» или «московский» штамм коронавируса пока не выявлен, однако это не означает, что он не может появиться в будущем: например, в случае с гриппом описан «ленинградский» штамм типа А.

Дальнейшие прогнозы развития ситуации с коронавирусом делать проблематично, подчеркнул Викулов.

— Уменьшение числа новых случаев и тяжелых форм болезни как раз уменьшает риски эволюции вируса. Но «вирус не будет спрашивать», «захочет» — будет эволюционировать там, где ему это необходимо, — заключил специалист.

Ученые из университета Кипра обнаружили гибрид штаммов «дельта» и «омикрон», получивший название «дельтакрон». Об этом сообщил профессор Леонтиос Костриккис.

По его словам, специалисты изучили 25 образцов штамма, взятых у пациентов. В результате был обнаружен вариант, сочетавший в себе некоторые мутации «дельты» и «омикрона».

Как отметил профессор, это открытие может быть использовано в дальнейшем. Сейчас Кипр переживает пик новой волны эпидемии, однако уже в ближайшее время ожидается снижение эпидемиологической кривой, а в ближайшие три недели успокоится волна «омикрона», сообщает Cyprus Times.