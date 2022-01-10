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Как пройти собеседование на английском

Полина Французова

Общество
Как пройти собеседование на английском
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Собеседования проводят для того, чтобы выбрать лучшего из претендентов на определенную должность, поэтому ваша задача — показать, что вы достойны желаемого места. О том, как успешно пройти интервью на английском, мы и расскажем в нашей сегодняшней статье.

Резюме на английском

Для того, чтобы работодатель обратил на вас внимание, в первую очередь необходимо сделать достойное резюме. CV должно быть на английском для того, чтобы вы изначально смогли показать работодателю свои знания. Вы можете немного обновить свое прежнее резюме и сделать лучше:

  • не переводите на английский текст, а изначально пишите на английском;
  • следите за грамматикой и лексикой;
  • используйте синонимы и сложные грамматические конструкции, если вы на необходимом уровне английского;
  • форматируйте документ, следите за тем, чтобы всё выглядело эстетично;
  • будьте предельно честными во время написания.

Не приукрашайте действительность.

Если вы понимаете, что не соответствуете требованиям работодателя еще до того, как вас пригласили на собеседование, то лучше поищите что-то другое. Не рекомендуется лукавить относительно своих навыков, опыта работы, а в особенности уровня владения английским языком. Работодатель рано или поздно в любом случае поймёт, что вы были нечестны — обезопасьте себя от неловких ситуаций.

Оцените свой английский.

В том случае, если вы пришли к выводу, что не знаете английский язык так, как того требует работодатель, то уделите время изучению. Если вы действительно заинтересованы в работе, воспользуйтесь услугами репетитора — он научит вас всему тому, что необходимо. Также вы можете взять несколько уроков у частного педагога для того, чтобы просто попрактиковать разговорную речь и чувствовать себя увереннее на собеседовании.

Подготовьте ответы на возможные вопросы рекрутера.

Тем, кто часто ходит на собеседования, известно, что зачастую рекрутеры на интервью задают идентичные вопросы. Поэтому в ваших силах найти в сети список возможных вопросов и подготовить ответы на них заранее. Будьте лаконичны и отвечайте конкретно на вопрос, не говорите лишнего и не пересказывайте полностью то, что написано в резюме.

Потренируйтесь отвечать на вопросы заранее Вы можете попросить кого-то из близких послушать вас или воспользоваться диктофоном — по аудиозаписи вы сможете понять свои ошибки и исправить их в будущем. Не стоит заучивать ответы на вопросы — зубрежка очень редко приводит к хорошему результату, поэтому ваша задача состоит в том, чтобы понять и запомнить суть ответов, дабы на собеседовании пересказать это все своими словами.

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