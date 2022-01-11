Как быстро войти в рабочий режим после праздников: пять советов

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После новогодних праздников важно правильно вернуться в рабочий ритм. Советами, как это сделать, с «Вечерней Москвой» поделилась бизнес-тренер Нурия Архипова.

Внесите чуть-чуть праздника в повседневные будни

Если сменить праздники на рабочие будни слишком резко, то можно впасть в уныние, заметила эксперт.

— Это, конечно же, скажется на продуктивности. Сделайте все возможное, чтобы ощущение праздника не прекращалось. Это не так просто сделать в рабочей атмосфере, но все же возможно, — сказала собеседница «ВМ».

Можно украсить рабочее место так, чтобы оно напоминало о праздниках, отметила Архипова. В первый рабочий день стоит позволить себе пообедать в кафе, даже если это не входит в обычный распорядок дня. После работы можно прогуляться: город все еще украшен гирляндами и огнями, заметила специалист.

Займитесь постановкой краткосрочных целей

Многие ошибочно полагают, что с наступлением нового года нужно сразу же ставить перед собой глобальные цели. Такой подход мешает реалистично оценивать рабочую обстановку, заметила Архипова.

— В первые несколько недель после начала работы старайтесь не ставить перед собой долгосрочных целей. Мысли о том, как много усилий придется приложить на протяжении всего года, чтобы этого достичь, вряд ли воодушевят вас, — рассказала она.

Фото: Из личного архива Нурии Архиповой

Более эффективный способ — поставить перед собой несколько небольших целей и порадоваться их достижению. Это заразит энтузиазмом и пробудит желание делать больше, подчеркнула эксперт.

Расставьте приоритеты

Если за время праздников скопилось много работы, нужно определиться, какое из дел требует немедленного выполнения, а какое может подождать.

— Составьте список задач и отметьте степень приоритетности каждой из них. Так вы организуете свой рабочий график на ближайший период и не потеряете время в попытках пробудить в себе многозадачность, — посоветовала эксперт.

Не забудьте про планирование

Если сложной работы не избежать, то нужно попытаться «обмануть» себя, начав выполнять более простые задачи, посоветовала специалист.

— Начните выполнять более простые задачи. Проведите подготовительный этап, соберите всю необходимую информацию для выполнения основной задачи. Разбейте ее на этапы, если это возможно, а также составьте план. Постепенно вы подготовите себя к выполнению неприятной работы, но это уже не будет сопряжено с таким большим стрессом, — рассказала Архипова.

Важно делать небольшие перерывы и чередовать работу с отдыхом, заметила она. В моменты отдыха стоит полностью отвлечься от работы и сосредоточиться на чем-то другом. Это поможет разгрузить мозг и избежать переутомления.

Ставьте конкретные цели

Работать легче, когда есть цель, поэтому стоит подумать, зачем именно нужна работа, заметила эксперт.

— Подумайте, для чего вы работаете? Конечно, работа позволяет обеспечивать себя и свои основные потребности, но ведь наверняка есть и что-то большее, о чем вы мечтаете. Превратите свою мечту в цель, а работу — в средство ее достижения. Тогда будет стимул выполнять свои рабочие обязанности, даже несмотря на тоску по праздникам, — заключила Архипова.