Сколиоз, распыленный интеллект и проблемы с сердцем: чем опасна зависимость от смартфона

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Согласно исследованию крупнейшего российского медиахолдинга, только 14 процентов россиян во время новогодних каникул не пользовались смартфонами. Большинство людей даже в праздники проверяли рабочие чаты и не выключали оповещения. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала у экспертов, чем может грозить зависимость от гаджетов.

В середине XX века философ и социолог Герберт Маркузе опубликовал работу «Одномерный человек», где описал европейца 1960–1970-х годов, который постепенно обрезает общение с близкими и уходит в мир грез и фантазий. Он назвал это разновидностью девиантного поведения. Но видел бы философ современную ситуацию! Гаджеты погрузили в мир грез миллионы человек. И это переросло в зависимость от смартфоном, компьютеров и планшетов. Согласно вышеупомянутому исследованию, только половина опрошенных считает, что у них получится продержаться без онлайн-общения неделю и больше. Почти 20 процентов респондентов заявили, что не смогут отказаться от него даже на сутки.

— Человек запрограммирован идти по пути наименьшего сопротивления, — объясняет социолог, специалист в области коммуникаций Дмитрий Соин. — Раньше для общения нужно было приложить усилия: привести себя в порядок, выйти из дома, встретиться с человеком, найти какое-то место, чтобы сесть и поговорить, вернуться обратно. Сейчас же можно лежать в кровати и беседовать на любые темы в соцсетях: от обсуждения философских вопросов до личной жизни.

Социолог приводит пример с привычным всем лифтом. Если в доме его нет, то человек спокойно поднимается на шестой-седьмой этаж. Но стоит только установить его, как даже до третьего этажа не захочется идти пешком.

— Это можно даже сравнить с зависимостью от запрещенных веществ или алкоголя. Мне кажется, гаджеты — это самая настоящая угроза национальной безопасности! Они также дают иллюзию расслабления, переключают наше внимание с проблем на мир грез и мечт. И общество выбирает побег из реальной жизни в виртуальную, — рассказывает Дмитрий Соин.

И, по словам эксперта, таким образом «заболевает».

— Любая зависимость — болезнь. Ведь уже не сам человек управляет своими решениями и взглядами, за него это начинают делать гаджеты. Не секрет, что системы устроены так, что по запросам могут «подсунуть» человеку нужную информацию, формируя его вкусы, продавая ему те или иные товары и услуги, — говорит социолог.

Сам по себе гаджет — это «раздражитель», считает Соин. Он приводит головной мозг в состояние нервного возбуждения, взволнованности, что особенно опасно ночью. Ведь это не позволяет вырабатываться в достаточном количестве мелатонину. А это важный гормон, который влияет на деятельность центральной нервной системы.

— Отсюда возникают патологии, депрессивные состояния, панические атаки, тревожности. Конечно, нельзя сказать, что только гаджеты в этом виноваты. Но смартфоны усиливают и провоцируют эти нарушения, — обращает внимание Дмитрий Соин.

В итоге многие люди стали предпочитать смартфоны живому общению, превращаясь в социофобов. А самое страшное, что бояться общества начинают даже те, кто толком и не научился общаться — дети и молодежь.

— И как итог мы получаем несостоявшиеся семьи, десоциализацию огромных масс населения. А еще тотальное оглупление. У человека формируется распыленный интеллект. Ведь в коробочке в руках есть все знания мира. Это очень удобно. Мы раньше могли только мечтать о таком. Но стоит эту коробочку отнять, и даже на простейший вопрос не получишь ответ, — говорит социолог.

Спорить с тем, что изобретение гаджетов — это технический прорыв, невозможно. Это как доказывать, что не нужно было пересаживаться с лошади на автомобиль. Техника — это великое чудо и проклятье одновременно.

— У меня у самого два телефона. Иногда я сам себя ловлю на том, что могу открыть соцсети и потерять в них 20– 30 минут, просто бездумно листая ленту. И это я — специалист в области коммуникаций, взрослый человек, — делится Дмитрий Соин.

Зависимость от телефона социолог видит и у своих детей.

— Они мне часто говорят, мол, «ты же тоже сидишь в гаджетах. Почему нельзя нам?» Но я через телефон решаю рабочие вопросы и зарабатываю деньги, а они просто тратят время, — говорит Соин.

В гаджетах есть еще одна проблема — медицинская.

— Смартфоны буквально обездвиживают людей, вы не заметили? Многие врачи говорят о том, что такого количество сколиозов и проблем с шейным отделом позвоночника никогда раньше не было. А еще люди чаще начинают жаловаться на сбои в работе сердца, — говорит Дмитрий.

Важно ограничивать пребывание в соцсетях. Благо для этого есть специальные функции в телефоне. С их помощью, например, можно отключить уведомления на время учебы или поставить таймер, который каждые полчаса будет предлагать вам сделать перерыв и отвлечься на какие-то другие дела и заботы. Как минимум встать и походить. А еще лучше взять в руки книгу.