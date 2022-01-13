Строили всей столицей

Фото: Архив Вечерней Москвы

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, как развивается столичный метрополитен. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, как «Вечерка» освещала основание и работу московской подземки на заре своего существования.

В среду, 10 января 1934 года, газета «Вечерняя Москва» писала, что метрополитен планируют открыть в октябре того же года.

Материал был помещен на первую полосу. С фотографий улыбались читателям Ольга Панкина и Роза Малькова — сигнальщицы шлюзовых аппаратов. Позади них стояли партийные и хозяйственные вожди Москвы и Метростроя. Открытие подземки решили приурочить к Октябрьской революции. По этому поводу созвали первую партийную конференцию Метростроя.

Кроме этой информации, никакой конкретики в статье не было зафиксировано. Зато духоподъемных лозунгов — хоть отбавляй.

— Каждый ваш успех — наш успех, каждая ваша неудача — наша неудача, — заявили представители 13-й партийной конференции Бауманского района, приветствовавшие первую партийную конференцию Метростроя, — писали в «Вечерке» Участники конференции горячо приветствовали друг друга.

«Тов. Кравченко от имени Сталинской райпартконференции заявила, что большевики района готовы всегда и вовремя помочь одной из лучших строек Союза». Присутствовавшие здесь же пролетарии завода имени Владимира Ильича поклялись, что изготовят первый советский проходческий щит досрочно.

О строительстве метрополитена писали как о сводках с фронта: «Решительная боевая перестройка рядов, конкретный план наступления на существующие недостатки, реальная программа действий для каждой шахты, каждой бригады и звена — вот необходимые условия для большевистской борьбы за выполнение напряженной программы работ строительства».

Такая риторика была выбрана не случайно. Оказывается, в начале 1934 года уже выявилось отставание по выполнению плана строительства. Это могло привести к неприятному скандалу и оргвыводам.

Поэтому метростроевцы клялись, и клятва их была выделена жирным шрифтом, что как бы символизировало ее серьезность, справиться с возложенной на них задачей — сдать объект к 17-й годовщине Октябрьской революции, то есть через десять месяцев начавшегося года.

Увы и ах. Планам этим сбыться оказалось не суждено. Да и жизни некоторых людей, упомянутых в статье, сложились трагично. Так, секретарь столичного комсомола Дмитрий Лукьянов будет арестован в 1937 году и расстрелян в 1938-м.

А пока Дмитрий Лукьянов слушал клятвы подопечных комсомольцев.

— Клянемся выполнить, сколько бы ни стоило трудов, — обещали комсомольцы кессонной группы.

Однако природу и сложнейшие условия недр столицы не удалось обмануть громкими обещаниями.

КСТАТИ

Советское правительство вело переговоры с несколькими иностранными фирмами по строительству метрополитена. Однако ни одна из них так и не получила этот богатейший контракт. Цену стройки специально повышали. Поэтому решили обходиться своими силами.

ЦИФРА

13 станций было открыто на первой Сокольнической линии Московского метрополитена в 1935 году.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Среди метростроевцев был и отец режиссера Георгия Данелии — Николай. Он начал работать в подземке еще в 1932 году. Его участком работы была станция «Кировская», ныне «Чистые пруды».