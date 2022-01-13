Музей милиции и канатная дорога: о чем писала «Вечерняя Москва» почти век назад

На архивном снимке запечатлен отряд милиции, который готов выехать на оперативное задание / Фото: public domain

Мы продолжаем готовиться к столетию, рассказывая об истории главной городской газеты. В преддверии этого праздника представляем вам цикл публикаций, в которых на основе материалов разных лет попробуем выяснить, как сильно со временем изменились заботы столичного правительства, какие проблемы волновали депутатов несколько десятилетий назад и какие вопросы решают народные избранники сейчас.

Придумать, как упростить жизнь людей, запустить познавательно-образовательный проект и сохранить многовековую историю города — вот небольшой список того, чем занимались столичные власти во все времена.

Смотри и запоминай

«В ближайшее время при отделе уголовного розыска московской городской милиции откроется новый музей. Его основная цель — повышение квалификации работников розыска, следствия и прокуратуры, а также студентов правовых вузов. Однако и посторонний сможет получить в музее много ценных сведений по профилактике от мошенничества, карманных и квартирных краж и т.д. <…> Мошенник продает под видом подсолнечного масла чай, лишь сверху заправленный маслом. Таким же путем преступникам иногда удается сбывать мешочки с сахаром, в которых на дне оказывается каменный уголь.

<…> Интересный, поучительный музей».

5 января 1935 года

В наше время в городе также открываются любопытные музеи. Так, в декабре прошлого года на северо-востоке Москвы заработал первый в России музей криптографии.

В его залах представлено около 80 уникальных экспонатов. Среди них, например, единственная сохранившаяся до наших дней советская шифровальная машина «Фиалка».

30 декабря 2021 года

И дорога, и аттракцион

«Проектно-монтажная контора Канатдортранса в Москве выполняет проект подвесной канатной дороги для перевозки пассажиров. Она будет построена в 1935 году в Парке культуры и отдыха им. Горького. Основная цель ее постройки — переброска пассажиров в парк и обратно через Москву-реку. В то же время это будет интересный аттракцион. <…> В час канатная дорога сможет перебросить до 600 человек».

4 января 1935 года

В наши дни пока единственная в Москве канатная дорога соединяет «Воробьевы горы» и «Лужники».

Маршрут протяженностью 720 метров проходит на высоте 35 метров. Пассажирам доступны 33 стеклянные кабины, каждая из которых рассчитана на 8 человек. Канатка заработала три года назад. С тех пор она перевезла более 3,5 миллиона пассажиров.

21 ноября 2021 года

Старше всех

«В Сокольническом парке культуры и отдыха им. Бубнова обнаружено самое старое дерево московских парков — сосна в возрасте 320 лет. Сосна имеет цветущий вид. Диаметр сосны — полтора метра, высота — 35 метров».

11 января 1935 года

Сегодня на звание старейших деревьев столицы претендуют дубы в роще Вознесенского государева сада в музее-заповеднике «Коломенское».

Им уже больше 600 лет.

Кроме того, несколько лет назад Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы в список старейших деревьев столицы добавил дуб, который больше 430 лет растет на территории парка «Грачевка».

3 января 2022 года