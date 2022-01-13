Музей милиции и канатная дорога: о чем писала «Вечерняя Москва» почти век назад
Сюжет:«Вечерке» – 100 лет
Мы продолжаем готовиться к столетию, рассказывая об истории главной городской газеты. В преддверии этого праздника представляем вам цикл публикаций, в которых на основе материалов разных лет попробуем выяснить, как сильно со временем изменились заботы столичного правительства, какие проблемы волновали депутатов несколько десятилетий назад и какие вопросы решают народные избранники сейчас.
Придумать, как упростить жизнь людей, запустить познавательно-образовательный проект и сохранить многовековую историю города — вот небольшой список того, чем занимались столичные власти во все времена.
Смотри и запоминай
«В ближайшее время при отделе уголовного розыска московской городской милиции откроется новый музей. Его основная цель — повышение квалификации работников розыска, следствия и прокуратуры, а также студентов правовых вузов. Однако и посторонний сможет получить в музее много ценных сведений по профилактике от мошенничества, карманных и квартирных краж и т.д. <…> Мошенник продает под видом подсолнечного масла чай, лишь сверху заправленный маслом. Таким же путем преступникам иногда удается сбывать мешочки с сахаром, в которых на дне оказывается каменный уголь.
<…> Интересный, поучительный музей».
5 января 1935 года
В наше время в городе также открываются любопытные музеи. Так, в декабре прошлого года на северо-востоке Москвы заработал первый в России музей криптографии.
В его залах представлено около 80 уникальных экспонатов. Среди них, например, единственная сохранившаяся до наших дней советская шифровальная машина «Фиалка».
30 декабря 2021 года
И дорога, и аттракцион
«Проектно-монтажная контора Канатдортранса в Москве выполняет проект подвесной канатной дороги для перевозки пассажиров. Она будет построена в 1935 году в Парке культуры и отдыха им. Горького. Основная цель ее постройки — переброска пассажиров в парк и обратно через Москву-реку. В то же время это будет интересный аттракцион. <…> В час канатная дорога сможет перебросить до 600 человек».
4 января 1935 года
В наши дни пока единственная в Москве канатная дорога соединяет «Воробьевы горы» и «Лужники».
Маршрут протяженностью 720 метров проходит на высоте 35 метров. Пассажирам доступны 33 стеклянные кабины, каждая из которых рассчитана на 8 человек. Канатка заработала три года назад. С тех пор она перевезла более 3,5 миллиона пассажиров.
21 ноября 2021 года
Старше всех
«В Сокольническом парке культуры и отдыха им. Бубнова обнаружено самое старое дерево московских парков — сосна в возрасте 320 лет. Сосна имеет цветущий вид. Диаметр сосны — полтора метра, высота — 35 метров».
11 января 1935 года
Сегодня на звание старейших деревьев столицы претендуют дубы в роще Вознесенского государева сада в музее-заповеднике «Коломенское».
Им уже больше 600 лет.
Кроме того, несколько лет назад Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы в список старейших деревьев столицы добавил дуб, который больше 430 лет растет на территории парка «Грачевка».
3 января 2022 года