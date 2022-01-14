Следственный комитет отмечает 11-летие: начальник столичного следственного управления Андрей Стрижов подвел итоги года

Фото: Из личного архива

15 января исполняется 11 лет Следственному комитету России. Сегодня наш корреспондент беседует с начальником СК по городу Москве, генерал-майором юстиции Андреем Александровичем Стрижовым.

— Андрей Александрович, с момента образования Следственного комитета ведомство ведет активную борьбу с преступностью, стоит на страже законных прав граждан, в том числе несовершеннолетних. Какие направления в работе Главного следственного управления по городу Москве вы обозначили бы как приоритетные?

— Основным приоритетом работы столичного управления всегда остается неукоснительное исполнение закона. Мы не разделяем уголовные дела на громкие и не очень. Это прерогатива средств массовой информации. Безусловно, преступления, которые совершаются в столице, априори имеют более серьезный резонанс, — это специфика Москвы. Хочу отметить, что все преступления, совершенные в отношении детей, а также дела, касающиеся защиты законных прав несовершеннолетних, я незамедлительно беру на личный контроль. Кроме того, в социальных сетях управления действует интернет-приемная, где можно оставить информацию о нарушениях в отношении несовершеннолетних, круглосуточно действует телефон доверия. Сотрудники ГСУ СК РФ по городу Москве уделяют большое внимание и профилактике преступлений в отношении детей, на постоянной основе проводят занятия со школьниками, рассказывая, как не стать жертвой мошенников в сети интернет, что делать, если подверглись кибербуллингу. Такая системная работа следователей, безусловно, дает хорошие результаты.

— Андрей Александрович, если подводить итоги работы управления в 2021 году, то о каких цифрах можно говорить? Сколько уголовных дел направлено в суд, сколько убийств и тяжких преступлений совершено на территории столичного региона?

— За истекший год нашим подразделением окончено свыше 3,5 тысяч уголовных дел, из которых почти 2 тысячи о совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Несмотря на снижение в Москве совершенных умышленных убийств и иных особо тяжких преступлений против личности, их раскрываемость остается на прежнем высоком уровне.

На стадии расследования потерпевшим по делам о невыплате заработной платы возмещено свыше 1 миллиард рублей, а по делам о налоговых преступлениях в бюджеты различных уровней мы вернули более 11 миллиардов.

— Существует ли в управлении классификация столичных административных округов по количеству преступлений? Какой округ наиболее опасный, а где самая спокойная обстановка?

— Наша столица — динамично развивающийся современный мегаполис, каждый округ, район и улица которого по-своему уникальна. Но я бы не стал разделять округа Москвы по уровню и характеру совершенных преступлений. В результате принимаемых руководством города и правоохранительными органами столицы комплексных мер Москва сейчас — один из самых безопасных городов не только в нашей стране, но и во всем мире.

А что касается вопросов раскрытия тех или иных преступлений, хотелось бы процитировать всеми любимого нами Глеба Жеглова — «правопорядок в стране определяется не количеством воров, а умением властей их обезвреживать». В этом и есть наша задача.

Фото: СК РФ

— Как обстоят дела с раскрытием преступлений прошлых лет? Сколько таких дел было окончено производством в этом году? Есть ли среди них резонансные, которые были у всех на слуху?

— Расследованию уголовных дел о преступлениях прошлых лет уделяется особое внимание.

Раскрытие подобных преступлений — прямая реализация принципа неотвратимости наказания.

Только в этом году нашими следователями раскрыто и окончено производство 497 дел о преступлениях, совершенных в прошлые годы, в том числе 48 дел об убийствах, 13 дел об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, и 33 уголовных дела об изнасилованиях.

Так, в этом году в результате совместной работы с оперативными подразделениями МВД России установлено местонахождение двух несовершеннолетних детей, которые числились в розыске с 2016 года, а также успешно раскрыто и направлено в суд уголовное дело об убийстве в 1995 году двух сотрудников милиции.

Кроме того, перед судом предстал один из так называемых «воров в законе», который помимо совершения серии тяжких и особо тяжких преступлений причастен к двойному убийству в 2009 году.

— Не так давно всю страну потрясли факты мошенничества в отношении семьи великого актера Алексея Баталова. В какой стадии сейчас находится расследование?

— В ближайшее время Замоскворецкий суд приступит к рассмотрению этого дела по существу. Доказательства, собранные в результате кропотливой работы следователей, полностью изобличают вину фигурантов.

— Андрей Александрович, многие наши читатели представляют сотрудников Следственного комитета по образам из телевизионных фильмов и художественной литературы. На ваш взгляд, какой он — идеальный следователь, какими качествами должен обладать сотрудник?

— Прежде всего, офицеры столичного управления — это люди, преданные своему делу. Они стоят на страже интересов граждан, трудятся без праздников, выходных, круглосуточно несут службу.

Все без исключения сотрудники ГСУ СК по Москве — это не только офицеры, безукоризненно исполняющие свой профессиональный долг, но и люди, глубоко приверженные высоким идеалам милосердия, служения своему Отечеству и его гражданам. Так, на постоянной основе оказывается шефская помощь ветеранам Великой Отечественной войны, детям, оставшимся без попечения родителей, сиротам, членам многодетных семей. Кроме этого, осуществляется шефство над 20 детскими домами в Москве, а также над столичным пансионатом ветеранов труда.

В тесном взаимодействии с профильными ведомствами Главное управление оказывает содействие в организации и проведении спортивных турниров, например чемпионата и первенства Москвы по тхэквондо МФТ, досуговых мероприятий.

Ежегодно сотрудники Главного управления принимают участие в Дне донора, на базе Центра крови Первого Московского государственного университета имени И. М. Сеченова сдают плазму, а с началом пандемии COVID-19 многие следователи стали донорами плазмы с антителами.

Отдельным, важным направлением общественной деятельности Главного управления на протяжении всех лет его существования является сохранение памяти о Великой Победе. С Региональным отделением Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» города Москвы в рамках Всероссийского проекта «Без срока давности» заключено соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. Основными целями сотрудничества являются участие в разведывательно-поисковых и архивно-исследовательских работах, повышении эффективности розыска граждан, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.

Пользуясь случаем, со страниц вашего издания я хотел бы поздравить ветеранов следствия, чей профессиональный опыт всегда является для нас примером. Также желаю всем сотрудникам управления успехов в нелегкой, но такой почетной службе — обеспечении безопасности и законности в нашем любимом городе — Москве.