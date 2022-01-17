Опасные лакомства: топ-7 самых вредных для зубов «полезных» продуктов

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Если вы убрали из своего рациона конфеты и пирожные, это еще не значит, что ваши зубы в безопасности. Враг, ведущий к кариесу и другим нарушениям во рту, скрывается среди, казалось бы, полезных продуктов. О том, в каких, — «Вечерняя Москва» узнала у врача-стоматолога-ортопеда Владимира Лосева.

Жевательные конфеты

Речь идет в первую очередь об ирисках и мармеладе. Это одно из очевидных лакомств длинного списка, вредное для зубов, но хорошо успокаивающее нервы.

— Опасность этих лакомств в том, что они прилипают к зубам, тем самым мешая слюне проникнуть к эмали. В то же время бактерии запускают процесс, из-за которого сахар становится кислотой, воздействующей на эмаль, а слюна не может на нее повлиять. Также жевательные конфеты нередко приводят к повреждению или выпадению пломб, — говорит стоматолог.

Сухофрукты

Их, по словам эксперта, часто считают прекрасной альтернативой сахару. Однако принцип «работы» сухофруктов, причиняющей вред зубам, точно такой же, как и у жевательных конфет. Разница только в том, что сахар в них натуральный, но эмали от этого не легче.

— Для сохранности зубов предпочтительнее употреблять в пищу свежие фрукты. А любителям сухофруктов стоит чаще чистить зубы и использовать зубную нить, — рекомендовал спикер.

Консервированные фрукты

Также следует сократить употребление консервированных фруктов. В банках с дольками персиков и ананасов содержится огромное количество сахара, и это способствует развитию кариеса.

— Учитывая то, что в них нет никаких витаминов или полезных микроэлементов, стоит задуматься о том, чтобы полностью убрать их из своего рациона, — уточнил Владимир Лосев.

Цитрусовые

А вот этого «врага» точно никто не ожидал в таковые записать. Мандарины, апельсины, лимончики вроде как являются настоящим кладезем витамина С, но они также содержат кислоты, разрушающие эмаль. Поэтому после каждого их употребления нужно сразу полоскать рот, посоветовал стоматолог.

Горячий чай с лимоном

Попали под раздачу и горячие напитки. В горячем чае с лимоном, который мы так любить пить во время морозов, притаилось сразу два врага, усиливающих действие друг друга.

— Во-первых, лимон, являясь цитрусовым, содержит в себе кислоту, повреждающую эмаль. А во-вторых, высокая температура только усиливает это влияние и ускоряет процесс разрушения зубов. Выход тот же — сократить потребление напитка, а после каждого его употребления полоскать рот. Также стоит отметить, что крепкий темный чай может поменять цвет эмали. Но если добавить в чай немного молока, это воздействие можно нейтрализовать, — рассказал Владимир Лосев.

Сладкий кофе

Досталось от стоматолога и любимому утреннему напитку офисных работников. Сладкий кофе крайне вреден для зубов. Кофе, особенно с добавлением сливок и сиропов, создает идеальную среду для развития бактерий.

Поэтому, если совсем невмоготу без кофе, врач советует пить обычный черный без добавок. Он способен препятствовать развитию кариеса, согласно исследованиям ученых.

Попкорн

Замыкает семерку вредных «полезных» продуктов.

— Первая проблема, к которой приводит попкорн, — развитие бактерий. Воздушная кукуруза способствует этому, застревая в зубах. Вторая опасность — не взорвавшиеся зерна. Случайно попав в рот, они могут привести к трещине или даже сколу зуба. Кроме того, твердая оболочка попкорна может привести к травмам десен. Тем, у кого есть пломбы, лучше полностью отказаться от этого продукта. Так пломбы и коронки прослужат дольше. А тем, кто все же решил не исключать попкорн из своего рациона, стоит чаще пользоваться зубной нитью, — заключил Владимир Лосев.

Эксперт напомнил, что лечение зубов является длительным, дорогим, а порой и болезненным мероприятием. Так что, исключив из своей жизни все то, что несет зубам угрозу, можно защитить свою белоснежную улыбку и избежать лишних трат. А для этого лучше последовать указанным рекомендациям.