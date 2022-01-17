Доктора по призванию: студентов медицинских вузов сегодня учат и профессиональной этике, и юридическим аспектам врачебного дела

Студенты Сеченовского университета Мария Кустова и Николай Ефимов, обучающиеся по программе «Лечебное дело», готовятся к практическому занятию. Урок проходит в клинической больнице № 1, работающей при вузе / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

16 января стартовал прием заявок на конкурс «Молодые медики — светлые умы!». Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала об успехах начинающих врачей и перспективах студентов медвузов.

С утра — лекции, практические занятия. После обеда — уроки в научном кружке по детской онкологии и гематологии и работа в студенческом профсоюзе. Это обычный день шестикурсницы Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова Елены Масленковой. Впрочем, все эти усилия не напрасны. За плечами девушки немало достижений. Недавно она получила звание «Молодой профсоюзный лидер города Москвы — 2021».

— Важно развивать и надпрофессиональные навыки, — рассказывает Елена Масленкова. — Поэтому я занимаюсь общественной работой. Когда началась пандемия, я помогала студентам, которые пошли работать в «красную» зону: решала вопросы с документами, денежными выплатами.

На передовой с начала пандемии студентов университета имени Пирогова было немало. Шестикурсница Елизавета Борзилова начала работать в больнице РАН города Троицка два года назад. Спустя год девушку перевели работать в отделение реанимации.

— Мне было важно быть причастной к помощи людям, зараженным новой инфекцией, — говорит Елизавета Борзилова. — Сначала было сложно совмещать работу в больнице с учебой. Но я привыкла, занятия не пропускаю.

В «красной» зоне работала и студентка пятого курса Сеченовского университета Мария Кустова. Ее приняли медсестрой в диагностический клинический центр № 1. Девушка общалась с пациентами, делала ЭКГ, регистрировала заболевших коронавирусом.

— Особенно интересно для меня разбирать клинические случаи, вести сложных пациентов, — вспоминает Мария. — И наш университет дает возможность заниматься исследованиями. Я также изучаю дерматовенерологию, планирую написать научную работу по трихологии.

Сейчас руководство Сеченовского университета работает над внедрением программ стратегического развития. У молодых ученых появится больше возможностей участвовать в разработке инновационных лекарств, биомедицинских и ITтехнологий в медицине.

— В рамках государственной программы «Приоритет 2030» мы движемся к новой модели высшего медицинского наукоориентированного образования. В комплекс изменений вуза заложены в том числе принципы вовлечения обучающихся в научно-исследовательскую работу с первого курса. Мы намерены развивать у студентов цифровые и предпринимательские компетенции. Наши выпускники станут врачами-исследователями, обладающими знаниями и навыками высокотехнологичной помощи, утверждающей принципы трансляционной и персонализированной медицины, — сказал ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олег Рукодайный, председатель комитета по здравоохранению и медицинской индустрии Московской торгово-промышленной палаты:

— Медицина неуклонно развивается, движется вперед. МТПП совместно с РУДН разработали программу развития научного и кадрового потенциала. Мы проводим курсы и встречи, на которых опытные врачи рассказывают студентам о том, как можно построить карьеру, о перспективах. Кроме того, мы помогаем ребятам определиться с будущей специализацией. Благодаря опыту старших коллег молодые специалисты понимают возможности, проблемы и вызовы, которые сейчас стоят перед медициной.

ПОМОЩЬ НАЧИНАЮЩИЙ

Правительство Москвы выделило 63 миллиона рублей на реализацию проекта «Школа профессионального роста». Студенты шестого курса медвузов и ординаторы второго года обучения, отобранные по результатам конкурса, проходят дополнительное обучение и практику в медучреждениях города. В программу входят углубленное изучение профильных дисциплин, специальные модули по пациентоориентированности, врачебной этике, юридическим аспектам работы.