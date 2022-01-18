Автоэксперт объяснил, как разморозить двери и дворники машины

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Дворники, двери и багажник во время сильного мороза могут примерзнуть. О том, как действовать, если это произошло, «Вечерней Москве» рассказал заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Максим Сачков.

Эксперт отметил, что примерзшие стеклоочистители можно вернуть в рабочее состояние при помощи обогрева ветрового стекла.

— Если такая функция предусмотрена, нужно включить обдув на стекло. Только таким образом: либо включаете сразу же при включении двигателя, либо сначала заводите машину, включаете на маленькую скорость и потихоньку прогреваете, — рассказал специалист.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что печка, работающая на полной мощности при прогретом двигателе, может спровоцировать трещину на стекле из-за резкого перепада температур.

Оба способа имеют свои плюсы и минусы, заметил Сачков.

— Если вы включаете резкий обдув сразу, на быструю скорость поставите вентилятор (неважно, климат-контроль там или обычная печка), двигатель будет прогреваться дольше, особенно современный (к примеру, дизельный или турбомотор с непосредственным впрыском). При прогреве стекла на уже работающем двигателе обдув будет слабеньким, — отметил специалист.

Выливать горячую воду на стекло не стоит, заметил Сачков. По его словам, из-за этого стекло может треснуть, а при недостаточном количестве воды дворники примерзнут еще сильнее.

При нехватке времени можно аккуратно отдирать дворники, однако это стоит делать в крайнем случае, подчеркнул специалист.

— Я бы в принципе не рекомендовал так поступать: если дворники примерзли сильно, вы имеете риск оторвать резину или повредить каркас. Если выбирать из всех зол наименьшее, лучше дворники поднять перед стоянкой, — посоветовал автоэксперт.

По словам Сачкова, дверные ручки на современных автомобилях примерзают редко. Для перестраховки их можно смазать силиконовой смазкой, однако это стоит сделать в тепле или предварительно смазать ручки в осенний период.

Больше проблем автомобилистам доставляет вода или конденсат, который попадает на уплотнители, заметил эксперт.

— На морозе влага замерзает, после чего дверь становится тяжело открыть, это случается куда чаще. Если она примерзла, ее можно аккуратно кулаком обстучать по периметру — таким образом вы отобьете лед, дверь будет проще открыть. Если просто рвать и тянуть, вы можете порвать резинку, ее придется менять, — предупредил специалист.

То же самое может произойти с багажником, отметил собеседник «ВМ»: по периметру крышки стоит уплотнитель, который не пускает грязь и воду в салон.

Застраховаться от примерзания двери или багажника можно, смазав уплотнители, посоветовал специалист.

— Если не хотите, чтобы это случилось, можно промазать силиконовой смазкой — тогда вероятность, что дверь замерзнет, будет меньше. Пару раз за зиму будет достаточно, оттепель наступила или заехали в тепло — можно промазать. Тут очень зависит от возраста машины: чем она старше, тем чаще случается. Уплотнитель становится менее эластичным, двери примерзают чаще, — отметил специалист.

Эксперт обратил внимание, что можно ненадолго открыть двери перед оставлением машины на стоянке — либо напротив друг друга, либо по диагонали. Благодаря этому лишнее тепло уйдет из салона, и не будет образовываться конденсат на окнах и уплотнителях. В результате стекла будут меньше потеть, а вероятность примерзания уплотнителей снизится, заключил собеседник «ВМ».