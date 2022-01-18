Что Ротшильды зашифровали на обложке The Economist

Британский журнал The Economist («Экономист») выпустил ежегодный номер с обложкой, где зашифрованы предсказания на 2022 год от богатейшего клана Америки и мира — семейства Ротшильдов. Эксперты утверждают, это самая сложная головоломка за последние 10 лет. Конспиролог и ясновидящая Марианна Абравитова попыталась ее разгадать.

Журнал, по слухам, принадлежит влиятельному клану Ротшильдов, который с помощью обложек с кодами передает тайные послания «своим» — финансовой верхушке, которая держит мировой капитал. А именно что будет происходить с планетой и всеми нами на протяжении следующего года.

Эксперты бьются над интерпретацией изображения, чтобы подготовить человечество к сюрпризам.

Повод поломать голову издание дает конспирологам ежегодно. В 2018 году, например, на предновогодней обложке были изображены в том числе «витрувианский человек» Леонардо да Винчи с QR-кодом на смартфоне в руках и панда — символ Китая.

А вскоре началась пандемия и изменила мир. Также выходили в предыдущие годы обложки в виде компьютерной матрицы, мистических карт Таро. В этот раз все иначе: композиция представляет собой круг с черно-белыми и красными рисунками. Разделенный на восемь секторов, он напоминает и экран перископа атомной подлодки, и окуляр оптического прицела, и циферблат часов.

Си и Джо

Зеркально на циферблате расположены секторы с фотографиями американского президента Джо Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина.

— Если обратить внимание на эти части коллажа, можно предположить, что 2022 год будет ознаменован экономическим и политическим противостоянием между лидерами государств. Неслучайно Си Цзиньпин расположен выше, — отмечает конспиролог Марианна Абравитова. — Возможно, политическое и экономическое преимущество перейдет к Китаю. Еще мы видим, что портреты президентов изображены на красном фоне — это острое противостояние, но ближе к краю круга — на светло-сером. В итоге они придут к взаимопониманию.

Шприц и микроскоп

В одном из секторов расположен микроскоп, в противоположном — то же оборудование, но вверх ногами.

— Это может указывать на то, что исследования по борьбе с COVID-19 в мире продолжатся. Но появятся среди них те, что могут навредить людям, — говорит эксперт. — Неслучайно в других секторах мы видим белый и красный шприцы, означающие, скорее всего, положительное и отрицательное влияние разработок на человека. По той же логике можно рассмотреть изображения вируса. На рисунке рядом с Си Цзиньпином — значок, похожий на лекарство, который может означать вакцину от ковида. А на изображении у портрета Джо Байдена — график роста, намекающий на увеличение числа инфицированных.

Ветер и звезды

Ветрогенераторы и элементы ракеты могут указывать на развитие энергетики и космические открытия, считает собеседница «Вечерки».

— При этом результаты у государств будут разные, — пояснила Абравитова.

Нас ждет прорыв?

Прогнозы на 2022 год высказывают специалисты со всего мира. Эксперты датского инвестиционного банка полагают, что в 2022 году мир ждет революция, а еще — весомые перемены в сферах IT, бизнеса. В медицине, по их мнению, случится большой прорыв и средняя продолжительность жизни людей вырастет на 25 лет. Аналитики бизнес-консалтинга в Лондоне полагают, что экономика России будет расти на 2,4 процента ежегодно до 2025-го. О сроках окончания пандемии коронавируса эксперты говорят осторожно. Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус думает, она приостановится, только если к июлю 2022 года привьются 70 процентов жителей Земли.