Как подготовиться к крещенским купаниям и что взять с собой

Фото: Пелагея Замятина / Вечерняя Москва

Крещение Господне (или Богоявление) — самый древний праздник в христианской культуре — верующие отмечают 19 января. Этот день связан с евангельским событием — крещением Иоанном Предтечи Иисуса Христа в реке Иордан. Ориентируясь на описанное в Евангелии таинство, в ночь с 18 на 19 января верующие трижды окунаются в проруби (иордани). Как правильно совершить обряд без ущерба для здоровья, «Вечерняя Москва» поинтересовалась у специалистов.

Праздник Крещения иногда в народе называют Днем Просвещения. Считается, что в крещенские купания вода становится целебной, можно избавиться от болезней, очистить душу и придать телу сил. Проруби в этот день делают специальные, именуемые иорданями. А там, где нет доступного водоема, ставят купели. При этом церковь не обязывает верующих совершать данный ритуал на Крещение, и решение о том, погружаться ли в иордань, принимается индивидуально, отмечает председатель Федерации закаливания и зимнего плавания города Москвы Андрей Вадимович Замыслов.

Однако, как подчеркивают специалисты, перед погружением в прорубь организм следует тщательно подготовить. Обливания холодной водой или контрастный душ станут первым этапом на пути к крещенским купаниям. Их лучше начинать заранее, месяца за два, чтобы организм не испытал шок. Не лишним будет и консультация у врача. Поскольку многим погружение в прорубь противопоказано.

— Если вы хорошо себя чувствуете, у вас нет серьезных хронических заболеваний или заболеваний в стадии обострения, то есть смысл попробовать. Если вы страдаете сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями почечной системы, щитовидной железы, то от купания лучше воздержаться как минимум до консультации с врачом, — сказал Замыслов.

Испытание ледяной водой потребует много физических сил. Накопить их поможет плотный перекус, который необходимо сделать не менее чем за два часа перед погружением. Также важно быть выспавшимся, сытым и не испытывать чувство холода, добавляет эксперт. А непосредственно перед входом в ледяную воду надо разогреть мышцы — сделать элементарные физические упражнения: наклоны, приседания, пробежку. Пить горячий чай до погружения не стоит, рассказал специалист.

— Не стоит сразу прыгать в воду, а надо погружаться постепенно, — отметил президент Ассоциации моржей Красногорска Владимир Леонидович Горшман. — Ледяная вода резко сужает сосуды, поэтому дыхание может перехватить даже у опытных моржей.

Председатель Федерации закаливания добавляет, что погружаться в воду следует спокойно, но уверенно. Заходить в холодную воду нужно на вдохе, рекомендует он, иначе может сбиться дыхание, возникнут неприятные ощущения.

Для комфортного прохождения обряда специалисты рекомендуют при себе иметь некоторые обязательные предметы. К ним относятся большое полотенце, теплый халат, комплект сухого сменного белья, резиновая шапочка, коврик, купальник или плавки, свободные резиновые шлепанцы. Обязательно — шерстяные носки, рекомендует Замыслов.

— Лучше одеться в халат, если стоите в очереди. После проруби надо вытереться полотенцем и одеться в одежду без сложных застежек. Так же тапочки рекомендую, — посоветовал Горшман.

Выйдя из воды, специалисты рекомендуют вытереться насухо, надеть шерстяные носки и остальную одежду. После ледяной воды важно утеплиться. Одежда должна быть максимально удобной и теплой, без лишних застежек и шнурков.

— Согреться поможет горячий чай с имбирем и лимоном. А вот алкоголь запрещен! — констатировали моржи Красногорска.

Солидарен с коллегами и Замыслов, который считает, что с погружением в воду категорически несовместим алкоголь и какие-либо, влияющие на сознание, вещества. Он добавляет, что окунаться нужно только в официально оборудованных местах, где дежурят медики и спасатели, готовые прийти на помощь, если что-то пойдет не так.

— Обязательно хорошее настроение! Холод оказывает мощное воздействие на человеческий организм, повышает иммунитет, поднимает настроение, тренирует сосудистую систему, — рекомендовал председатель Федерации закаливания и зимнего плавания города Москвы. — При соблюдении требований безопасности и хорошем самочувствии шансы заболеть при кратковременном погружении в холодную воду минимальны.