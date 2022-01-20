Беречь покой столицы: инженерные войска отмечают свою 320-ю годовщину

Командир инженерно-саперного отделения Игорь Ахтулов готовит к учениям современный робототехнический комплекс. Это устройство поможет бойцам обезвредить найденные на полигоне взрывчатые вещества / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

21 января инженерные войска отмечают свою 320-ю годовщину. Корреспондент «Вечерней Москвы» побывал на учениях инженерно-саперных подразделений Войск национальной гвардии.

Заснеженный полигон в ближнем Подмосковье. Начальник инженерной службы Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского подполковник Максим Степуков сообщает своим бойцам вводную — условия учебной задачи.

— Поступила информация, что в лесу укрылась группа террористов-боевиков, спрятавшая в одном из каменных строений на территории тренировочного поселка боеприпасы и оружие. Террористов надо вычислить и обезвредить, их оружейный «схрон» выявить и уничтожить.

Группа бойцов, в составе которой есть и срочники, и те, кто служит по контракту, приступает к выполнению учебно-боевой задачи.

— Отбор новобранцев у нас строгий, — отмечает командир инженерно-саперной роты Отдельной дивизии особого назначения имени Дзержинского старший лейтенант Артем Хлытин. — Охотно берем ребят с техническим образованием. Я сам окончил военное училище, по окончании которого попал служить в это подразделение. Но вначале учился в кадетском классе. У меня с детства была мечта — стать военным инженером.

Два сапера, Николай Гусев и Сергей Некрасов, с миноискателями проходят по снежной дороге. За ними медленно ползет по заснеженному полю БТР, сопровождаемый пехотой с автоматами. Интересно, почему саперы ходят именно таким порядком?

— Порядок движения боевой группы вырабатывался годами, с учетом опыта боевых действий, — говорит старший лейтенант Хлытин. — Саперы проверяют дорогу на предмет наличия мин. Автоматчики их прикрывают. А основой обороны маленького подразделения служит грозная и мобильная бронированная машина.

И вот обнаружена условная «мина». На вид — обычная картонная коробка. Бойцы втыкают в снег вешку — небольшой шесток — и располагаются на безопасном расстоянии. Ждут главного специалиста по «адским машинкам» — Грэя. Грэй — это крупная спокойная мохнатая овчарка. Обнюхав коробку, умный пес садится возле нее и замирает.

— Собака подтвердила: в коробке взрывчатое вещество, — констатирует командир роты. Сапер-кинолог уводит пса. А вместо них появляется весьма странная пара. Боец в камуфляже, а на веревочке у него, как у дошкольника, крохотная по сравнению с настоящими бронемашина с подвижным краном-манипулятором.

Командир инженерно-саперного отделения Игорь Ахтулов терпеливо объясняет: это не игрушка и не модель, а настоящий робот, предназначенный для работ по разминированию. Маленькая машина найдет себе путь среди руин, пролезет в любой подвал. И не веревочка это вовсе, а провод управления. Саперы-радиозащитники «глушат» все сигналы: бомбы тоже могут быть радиоуправляемыми. Проводные приборы в таких условиях надежнее и безопаснее.

Робот готовит мину к уничтожению, нагружая коробку детонаторами. Отползает подальше. Оглушительный взрыв — и нет мины, только грязная воронка, да комья перемешанной со снегом земли на месте «опасного сюрприза». Точно так же уничтожается и склад боеприпасов, который заложил условный противник в бетонном капонире учебного городка.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Зубко, начальник отдела инженерного управления главного штаба Росгвардии:

— В прошедшем 2021 году в рамках реализации задач по охране общественного порядка и борьбе с терроризмом инженерными подразделениями Росгвардии обследовано более 79,5 тысячи объектов общей площадью более 40,2 тысячи гектаров, обнаружено и обезврежено более 18 тысяч взрывоопасных предметов и 645 килограммов различных взрывчатых веществ.