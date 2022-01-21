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Новый год с добрых дел: подарки получили все дети из ожогового отделения Больницы имени Сперанского

Полина Французова

Общество
Новый год с добрых дел: подарки получили все дети из ожогового отделения Больницы имени Сперанского
Фото: Пресс-служба «Галамарт»

Благотворительный проект «Мы вместе» при поддержке федеральной франчайзинговой сети «Галамарт» посетил ожоговое отделение Больницы им. Сперанского в Москве. Детям, которые здесь находятся, приходится, мягко говоря, нелегко. Чтобы поднять им настроение, ребята привезли целые мешки подарков от народного магазина, которые должны помочь пережить этот непростой период в жизни. Ведь в нем обязательно должно быть что-то хорошее!

Развивающие и мягкие игрушки, творческие наборы, книжки, одежда и специальный воздушный пластилин, с которым очень комфортно работать. Так как в ожоговом отделении находятся дети самых разных возрастов, то подарки были как для малышей, так и для подростков.

Новый год с добрых дел: подарки получили все дети из ожогового отделения Больницы имени Сперанского Фото: Пресс-служба «Галамарт»

Пожалуй, суперсила, которая есть у каждого из нас, — это доброта. Не оставаться в стороне — это то, что действительно важно. Не пройти мимо, а помочь. Добрым словом, а главное — делом.

8 800 25 000 25

www.galamart.ru

Благотворительный проект «Мы вместе» дарит подарки детям по всей России: больницам, фондам, детским садам и школам, хосписам и организациям, где работают с детьми и помогают им. Хотите делать добрые дела? Присоединяйтесь к проекту #мы_вместе

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