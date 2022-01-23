Психологи рассказали, как воспитать в ребенке правильное отношение к деньгам

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Рано или поздно у ребенка, воспитывающегося в семье, должен возникнуть вопрос: откуда берутся деньги, с помощью которых родители могут удовлетворять его желания? В этой статье собраны рекомендации психологов и экономистов, которые помогут воспитать у наших детей правильное отношение к деньгам, или, другими словами, полезные финансовые привычки.

«Хочу» и «купи» — эти слова можно услышать в любом торговом центре от детей, желающих добиться от родителей покупки дорогостоящей игрушки или угощения. Ребенок еще не осознает ценность денег, не умеет совершать выбор между потребностями и желаниями. Ему нужно все и сразу!

Родителям же остается либо удовлетворять сиюминутные желания чада, либо отвлечь внимание и попытаться как можно быстрее увести его от манящего прилавка. Но обе эти «стратегии», по мнению психологов, не способствуют формированию у детей навыков обращения с деньгами.

Гораздо более полезным действием в таких ситуациях является обучение ребенка основам финансовой грамотности. И процесс этот нужно начинать как можно раньше, примерно с трехчетырех лет.

Начните с простого

В возрасте от 3 до 6 лет ребенок изучает мир вокруг себя, ориентируясь при этом на ближайшее окружение: родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек. Именно в это время необходимо закладывать базовые знания о финансах: рассказать, что такое деньги и что такое стоимость, важно пояснить, что для получения денег необходимо работать и на заработанные средства можно покупать полезные вещи. В этом нелегком процессе помогают разобраться детские книги про финансы, часть из которых полезно прочитать не только ребенку, но и взрослому. Рейтинги таких книг можно легко найти в интернете. Для закрепления информации подойдут мультсериалы по финансовой грамотности с известными мультипликационными героями. Эти серии подготовлены по инициативе Минфина России и в привычной для детей форме рассказывают, как делать грамотный выбор, прогнозировать последствия решений и нести ответственность за свои поступки.

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Планируй и копи

Более сложные темы — как копить деньги и следить за расходами — можно обсуждать с ребенком в возрасте 7–9 лет. Начальная школа — лучший момент для знакомства с базовыми принципами экономики. Самое время рассказать ребенку о том, как формируются цены, о разнице цен на один и тот же товар в различных магазинах, о скидках и акциях. Важно при этом объяснить ему, чем следует руководствоваться при расходовании средств: соотношение лучшей цены и качества, экономия, ожидание роста цен и другое. Приобретение копилки — хороший способ мотивировать ребенка следить за своими первыми финансами.

С ее помощью легче объяснить принцип зарабатывания денег и их накопления. При этом не стоит преувеличивать роль финансового поощрения. По советам психологов, правильно финансово подкреплять сверхдостижения ребенка — спортивные победы, результаты на олимпиадах или серьезные успехи в учебе. Что касается поощрения за мелкие достижения или выполнение домашних обязанностей, то это может привести к обесцениванию труда и обучения.

Научите ребенка вести дневник доходов и расходов. Это поможет ему узнать, что такое финансовая цель, позволит получить первый опыт планирования бюджета. Если собственных идей по вовлечению ребенка в процесс финансового просвещения недостаточно, можно посетить сайты региональных центров по финансовой грамотности, школ и детских садов. Многие из них предоставляют в открытом доступе игры по финансовой грамотности, которые можно провести при помощи подручных средств.

Познакомить ребенка с использованием банковских карт и способами безналичной оплаты можно с помощью проекта «Москвенок», который реализуется правительством Москвы с 2012 года. Его сервисы позволяют школьникам и родителям получать услуги «электронного пропуска» в образовательную организацию, осуществлять безналичную оплату горячего питания и покупок в буфете, бесплатно посещать более 120 музеев и выставочных залов.

«Электронный пропуск» — персональный идентификатор, встроенный в карточку, брелок или браслет, с записанной на него информацией о школьнике. Он же позволяет родителям пополнять личный кошелек для покупок в школьном буфете, а также контролировать расходы, устанавливать их лимиты и определять блюда, запрещенные к покупке. Участие в программе позволяет не только контролировать рацион питания и посещаемость занятий ребенком, но и создать его первый счет с личными финансами, привязанный к средству бесконтактной идентификации и оплаты. Таким образом, проект «Москвенок» формирует у ребенка навыки использования электронных средств оплаты товаров и контроля личных финансов.

Для участия в проекте необходимо передать ответственному сотруднику школы или классному руководителю заполненное заявление на подключение. Его можно получить в образовательной организации либо скачать самостоятельно с официального сайта проекта. После того как сотрудник школы осуществит регистрацию в системе, можно будет получать уведомления о посещаемости и питании ребенка по смс, на портале www.mos.ru или в мобильном приложении «Госуcлуги Москвы». Система позволяет добавить дополнительных адресатов, например бабушку или няню, но заявление на подключение может подать только законный представитель ребенка.

Получить практический опыт использования банковских карт и других бесконтактных средств оплаты ребенок может благодаря детской карте, привязанной к счету одного из родителей. Она позволяет устанавливать лимиты трат в день, а также ограничить ребенка от нежелательных покупок определенных категорий товаров. В банках для оформления детской карты действуют разные требования к минимальному возрасту ребенка: в одних карту можно открыть с 6–7 лет, в других — только с 10. Для ребенка получение личной пластиковой карты — знак доверия со стороны родителей и удобный тренажер для отработки навыка контроля доходов и расходов.

Для того чтобы обучение финансовой грамоте не стало скучным, можно предложить ребенку попробовать свои силы в различных викторинах и конкурсах для детей, которые можно найти в интернете или мобильных приложениях. Одно из таких приложений — «Финзнайка» создано при поддержке Министерства финансов России. «Финзнайка» позволяет в игровой форме проверить знания школьника по основным финансовым темам — «Деньги», «Налоги», «Банки», «Бизнес» и т. д. В зависимости от того, в какой класс ходит ребенок, приложение автоматически подбирает сложность заданий.

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Между хочу и могу

10–12 лет — возраст, когда ребенок уже понимает, откуда в семье берутся деньги и как они могут тратиться — самый подходящий для того, чтобы объяснить ему разницу между заработной платой и доходом, обязательными платежами (налоги, коммунальные услуги, платежи по кредитам и т.п.), постоянными (одежда, продукты питания, услуги связи и т.п.) и переменными расходами (путешествия, покупка бытовой техники, ремонт и т.п.). Самое время поговорить об инфляции и объяснить, зачем платить налоги. Важно честно рассказать, как формируется семейный бюджет и почему родители не всегда могут осуществить желаемую покупку. Для того чтобы ребенок осознал на себе груз личных финансов, можно выдать ему более крупную сумму. Например, перечислить на личную карту «карманные деньги», предупредив, что они рассчитаны на месяц. Если ребенок потратил все средства раньше, обязательно обсудите его мотивацию и еще раз расскажите о принципах распределения расходов.

Полезным подспорьем для родителей станут уроки по финансовой грамотности, проводимые в Москве в рамках проекта «Субботы московского школьника». Лучшие педагоги столицы и профильные эксперты в увлекательной и доступной форме расскажут ребенку о сложных процессах, происходящих в финансовой сфере, проведут мастер-классы по управлению личными финансами и банковскими продуктами, сыграют в логические игры на знание основных финансовых инструментов. Мероприятия проекта будут интересны школьникам всех возрастов, а также их родителям. Правила участия и расписание ближайших занятий можно узнать на сайте Департамента образования и науки города Москвы.

В книжных магазинах можно найти книги по финансовой грамотности для подростков, а также издания по инвестированию и финансовым стратегиям. Закрепить навыки планирования и обращения с деньгами помогут семейные настольные игры, например «Монополия».

Все у него по-взрослому

В 13–16 лет подросток быстро взрослеет, начинает задумываться о будущем, а в 14 лет получает возможность устроиться на работу. Этот момент будет самым подходящим, чтобы оформить первую молодежную банковскую карту. В отличие от детской эта карта оформляется на лицевой счет ребенка, и только он может иметь к ней доступ. Личный счет — отличный помощник в изучении финансовой грамотности. Подросток закрепит навыки накопления — контроля за расходами, научится находить лучшие предложения по скидкам и рассчитывать кешбэк. Если ребенок запомнит, что нельзя никому называть платежные данные своей карты, он вряд ли станет жертвой финансового мошенничества во взрослой жизни.

Важным аспектом финансового просвещения в этом возрасте является образование. С 2022 года финансовая грамотность станет необходимым элементом школьной программы. Чтобы закрепить знания, предложите ребенку посетить совместные курсы по финансовой грамотности, пройти обучение онлайн на одной из образовательных площадок.

В 13–16 лет происходит знакомство подростка с государственным устройством страны и государственными услугами: молодой человек получает паспорт, заключает первый трудовой договор, изучает обществознание. Для того чтобы ближе познакомиться с тем, как формируется бюджет, на что тратятся налоги, учащиеся образовательных учреждений Москвы и других регионов могут принять участие в конкурсе «Бюджет для граждан» и представить свои работы в различных номинациях, например «Бюджет: просто о сложном», «Бюджет для граждан в картинках», «Лучший видеоролик о бюджете», «Лучшая информационная панель (дашборд) по бюджету для граждан», «Бюджет в социальных сетях» и др. Участие в конкурсе — хороший способ совместно провести время родителям и детям, разобрать особенности финансовой и бюджетной грамотности в игровой и творческой формах.

С появлением первых заработанных денежных средств у подростка будет возникать вопрос, как их потратить. Здесь на помощь могут прийти различные финансовые лайфхаки, которые помогут разобраться с личными финансами, а также станут новой интересной информацией. Можно обучить ребенка методу пяти конвертов, предложив ему разделить месячный бюджет по пяти конвертам. Четыре конверта — это бюджет на месяц (один конверт на одну неделю). Пятый конверт — накопления, которые нельзя тратить. Можно рассказать ребенку про автоперевод части полученных средств на накопительный счет или предложить познакомиться с вкладом, сыграв в данном случае роль банка. Не обязательно, чтобы доход от такого «вклада» был достаточно большим, но он должен быть заметным, чтобы ребенок понял смысл этой финансовой операции.

Рассчитывай на себя

Период 17–18 лет — время подготовки к взрослой жизни. Именно сейчас необходимо объяснить подростку суть договорных отношений и предупредить о существовании финансовых мошенников и пирамид. Будут полезны и экскурсы в новейшую российскую историю финансовых потрясений — от МММ до «Финико». В первые годы самостоятельной жизни, когда соблазнов для совершения эмоциональных покупок будет очень много. В это же время будет полезно поинтересоваться финансовыми планами вашего ребенка.

Если во время обучения финансовой грамоте подросток проявлял особый интерес к предпринимательству или инвестированию, стоит дать ему возможность попробовать себя в этих направлениях. Помочь с этим смогут финансовые тренажеры, которые можно найти на различных обучающих площадках, а также дополнительные курсы. По достижении возраста 18 лет следует помочь вашему совершеннолетнему ребенку сформировать свой первый инвестиционный портфель или открыть вклад для накопления средств на будущий бизнес-проект.

Взрослая жизнь требует и взрослых знаний. После 16 лет подросток сможет осилить профильную литературу по финансовой грамотности, личному финансовому планированию и приумножению средств.

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Нужен хороший пример

Постижение секретов финансовой грамотности — долгое и сложное занятие. Помните, что дети берут пример с родителей. Именно поэтому обучение финансовой грамотности необходимо начать с себя! Быть финансово грамотным — значит помочь не только себе, но и обеспечить стабильное финансовое будущее своим детям.

Сегодня набирают популярность различные инструменты, позволяющие приумножить средства, имеющиеся у родителей на момент рождения ребенка, так, чтобы в будущем их было достаточно для оплаты образования или покупки квартиры. Таким инструментом может быть долгосрочный вклад, а также менее надежное, но в перспективе более выгодное инвестиционное страхование жизни. На примере этих инструментов расскажите ребенку про вклады, инвестиции, финансовое планирование. Эффект будет сильнее, если ребенок поймет, что эти средства работают на его будущее.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Денис Михайлов, руководитель ГКУ «Мосфинагентство» Департамента финансов города Москвы:

— Актуальность финансового просвещения детей продиктована особенностями развития рынка финансовых услуг. Раньше в программах школьного и среднеспециального образования не существовало понятия «финансовая грамотность». Это направление выделялось как факультатив или рассматривалось по инициативе учителя. Как результат, к моменту окончания школы большая часть подростков не имела представления о правилах управления личными финансами, а также опыта финансового планирования, не говоря уже про инвестирование или создание финансовой подушки безопасности.

В новом учебном году финансовая грамотность станет неотъемлемой частью учебного процесса, ее элементы будут встречаться на уроках географии, математики, обществознания. Но эти знания — лишь базовые принципы и правила, а более углубленное понимание рынка финансовых услуг и финансовых рисков ребенку должны дать родители.