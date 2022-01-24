Как осмотр машины перед поездкой поможет избежать штрафов

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Номерные знаки и световые приборы желательно осмотреть перед поездкой — в некоторых случаях это поможет снизить вероятность остановки сотрудником ГИБДД. Кроме того, для большей уверенности в исправности автомобиля стоит осмотреть колеса и проверить, нет ли подтеков технических жидкостей. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Петр Баканов.

Специалист отметил, что грязные номера потенциально могут привести к штрафу.

— Тут палка о двух концах, потому что, с одной стороны, у нас есть штраф 500 рублей за нечитаемые номера. Но, согласно пояснению к этому пункту, штраф является действительным, если с расстояния 20 метров не читается ни одна буква и цифра. Если хотя бы одна читается, к вам уже нельзя применить такой штраф. Понятно, что это возникает в ходе спора с инспектором и является весьма субъективным моментом. Обычно инспекторы останавливают и просто просят тряпочкой протереть, потому что это очень спорная статья, — рассказал Баканов.

Он отметил, что зимой из-за сильных снегопадов номера очень быстро загрязняются. Их осмотр перед поездкой в данном случае правилен с точки зрения логики, но на практике они быстро загрязнятся снова.

Гораздо более серьезное нарушение — намеренное желание скрыть номера, подчеркнул собеседник «ВМ»

— Если вы умышленно закрываете их компакт-диском или листочком, если у вас какой-либо механизм сокрытия номеров на тросиках — вот за это уже будет конфискация устройств и лишение прав. Но здесь важно помнить: если у вас номера просто запачканы грязью и к вам сотрудники полиции начинают применять статью за нарушение, то это нечестно, здесь нужно оспаривать, снимать действия и говорить, что они неправомерные. Если грязь и снег — просто штраф, — рассказал автоэксперт.

Баканов отметил, что перед поездкой можно проверить и само наличие номеров: сейчас мошенники гораздо реже воруют их с целью выкупа, потому что можно легко сделать дубликат, однако с этим все еще можно столкнуться.

При этом, если номера все-таки нет, ехать нельзя, предупредил специалист.

— Понятно, что если нужно ехать прямо сейчас, а у вас украли номера, — это другая проблема, потому что вы не имеете права, даже если у вас будет справка из полиции о краже номеров, сесть за руль и двигаться дальше. Вас могут привлечь к ответственности, там очень серьезная статья — вплоть до лишения прав. Никакие слова о том, что вы не виноваты, не будут иметь значения, — подчеркнул Баканов.

Собеседник «ВМ» заметил, что, кроме номеров, нужно проверить исправность освещения: негорящая лампочка тоже может быть поводом для остановки сотрудником полиции.

С точки зрения безопасности стоит проверить не только исправность световых приборов, но и их чистоту, посоветовал эксперт.

— За загрязненные фары никаких штрафов нет, здесь это исключительно момент вашей активной безопасности. Чем у вас грязнее фары, тем вы хуже что-либо видите, вы менее заметны для остальных участников дорожного движения. Поэтому здесь нужно почаще чистить фары, и, к сожалению, при наших зимах это приходится делать регулярно, — рассказал Баканов.

Эксперт заметил: многие исследования показывают, что даже легкое загрязнение фар на 15 процентов снижает видимость в первую, очередь для водителей. Если речь идет о ксеноновых фарах, у которых многое завязано на светораспределение и на наличие омывателя, то они будут тоже работать не в полной мере и не так эффективно, предупредил специалист.

Светодиодные фары имеют свою специфику в плане чистки от снега, отметил эксперт.

— Нужно понимать, что светодиодные фары не так сильно нагревают плафон лампы, поэтому налипший снег с них в принципе не так быстро слетает, в отличие от классической лампы накаливания или ксеноновой лампы. Есть и такой момент: если у вас классический стеклянный колпак на фаре, то его нельзя протирать мокрой тряпкой, особенно разгоряченной, потому что он тут же треснет. Максимум — сухой тряпкой протирать или вытирать еще холодную фару, — рассказал специалист.

Перед поездкой стоит также осмотреть, нет ли трещин на лобовом стекле, подтеков жидкости и других технических проблем, заметил Баканов. Желательно проверить, как накачаны шины: штрафов за проблемы с ними нет, но повышенный износ резины и выросший расход топлива точно не обрадуют владельца авто, заключил собеседник «ВМ».