Как начинающему водителю выбрать первый автомобиль

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Начинающему водителю не стоит покупать новую машину из-за высокого риска попадания в ДТП. Слишком дешевый подержанный автомобиль, наоборот, будет не жалко повредить, однако такие машины отличаются низкой безопасностью. Об этом «Вечерней Москве» рассказал заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Никита Гудков.

По его словам, в качестве первого автомобиля можно выбрать бюджетную советскую машину: полученный опыт управления таким автомобилем поможет в будущем.

— Этот совет может быть не очень хорошо принят, и он, можно сказать, античеловечный. Но если вы собираетесь стать хорошим водителем, то нужно выбирать автомобиль, тяжелый в управлении: например, «Волгу». Это и механическая коробка передач, и отсутствие усилителя руля, и отсутствие ABS, и плохая обзорность. Автомобиль соткан из недостатков. Но эти недостатки позволят школу молодого бойца пройти по полной — потом уже ничего не будет страшно: любой автомобиль будет казаться хорошим и легким в управлении. Это я, конечно, говорю с небольшой долей шутки, — отметил специалист.

Эксперт подчеркнул, что хорошие «Жигули» или «Волгу» сейчас сложно найти, потому что это автомобили с низким ресурсом и их давно уже не выпускают. Тем не менее если задаться целью, это возможно, уверен Гудков.

Главный минус таких машин заключается в их низкой безопасности, заметил специалист.

— Одно дело — ездить в городе, где скорость невелика и тяжесть последствий при ДТП небольшая. Но где-то за городом это уже существенно. Тогда, конечно, на первый план выходят недорогие, но практичные иномарки вроде Renault Logan и другой легковой продукции Renault, — рассказал автоэксперт.

Гудков обратил внимание, что новичку нет смысла покупать новый автомобиль: первой машине «достанется» серьезно. На первые два–три года лучше приобрести подержанный автомобиль, который не жалко поцарапать и повредить, уверен специалист.

Невозможно назвать минимальную цену, в которую должен обойтись первый автомобиль, резюмировал специалист.

— Сейчас ничего конкретного по ценам сказать нельзя, потому что даже на подержанные машины цены не просто меняются — они скачут. На некоторые позиции на вторичном рынке за год цены выросли вдвое. Нужно смотреть, что в конкретном регионе с учетом вкуса человека можно найти и где больше предложение. Хорошие машины сейчас тоже на вторичный рынок не попадают, потому что люди не видят смысла их продавать, — рассказал Гудков.

К предпродажному осмотру автомобиля стоит привлечь друзей или родственников, которые разбираются в машинах, рекомендовал специалист. При их отсутствии можно воспользоваться услугой автоподбора, при необходимости — дистанционно. Как отметил эксперт, не все автоподборщики — профессионалы, но покупать с их помощью лучше, чем полагаться только на свои визуальные впечатления, которые из-за отсутствия опыта не всегда верны.

Гудков обратил внимание, что при наличии возможности лучше купить автомобиль сразу после получения прав.

— Своя машина — совершенно иной уровень взаимодействия с автомобилем и психологически, и физически. Ты каждый раз садишься на привычное место, тебя не отвлекают какие-то вещи, которые неизбежны, если постоянно менять машины: в этом случае будут меняться расположение органов управления, особенности посадки, усилие на руле, обзорность и другие факторы. Таким образом, можно уделить больше внимания собственно вождению. Поэтому, да, конечно, лучше иметь постоянный автомобиль. Или свой, или родственников, или взятый в долговременную аренду, но свой, — посоветовал специалист.

По словам эксперта, через два–три года регулярного вождения у начинающего автолюбителя появляются базовые навыки и снижается вероятность попадания в ДТП. После этого ему стоит задуматься о покупке новой машины, заключил Гудков.