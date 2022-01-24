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Промышленные предприятия соблюдают антиковидные меры

Марьяна Шевцова

Общество
Промышленные предприятия соблюдают антиковидные меры
Сотрудник предприятия по производству кабельной продукции Станислав Конченко проводит контрольное измерение температуры тела своей коллеге Елене Грызловой. За соблюдением мер противоэпидемиологической безопасности на этом заводе следят строго / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Столичные промпредприятия продолжают работать в полную силу. «Вечерняя Москва» узнала, как на городских заводах организован процесс контроля за санитарными нормами.

Объем промышленного производства московских предприятий по итогам прошлого года по сравнению с предыдущим увеличился почти на 30 процентов. Проще говоря, несмотря на пандемию и ограничения, которые периодически из-за роста заболеваемости вынуждены вводить власти, заводы столицы не останавливали свою работу, а наоборот, трудились в полную силу. Сейчас город накрыла новая волна коронавируса, и правительство продлило ранее принятые ограничительные меры.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, опыт адаптации к условиям работы в неблагоприятной эпидемиологической обстановке у промышленного сектора Москвы уже накоплен.

— Еще в первую волну компании перевели решение многих организационных и управленческих вопросов в онлайн-формат, модернизировали предприятия. Это позволило сократить на них число необходимых для решения текущих задач сотрудников, адаптировать процесс организации труда под новые требования безопасности. И если тогда эта практика для многих действительно была новой, то сегодня заводы Москвы продолжают работать в полную силу, сохраняя объемы выпуска продукции и придерживаясь привычных производственных процессов, — подчеркнул он.

Александр Прохоров добавил, что на предприятиях соблюдаются все санитарные требования.

— Это и индивидуальные средства защиты, и соблюдение социальной дистанции, наличие необходимых средств и оборудования для дезинфекции. И, конечно, перевод тридцати процентов сотрудников на удаленный режим, — уточнил глава департамента.

Забота о здоровье сотрудников является приоритетом завода по производству кабельной продукции.

— У нас работают более полутора тысяч человек. Более 85 процентов сотрудников вакцинированы, и их число продолжает расти, — говорит заместитель генерального директора Павел Чивкин.

На территорию предприятия нельзя попасть с повышенной температурой, весь персонал обеспечивается средствами индивидуальной защиты, почти во всех помещениях установлены санитайзеры.

— В местах возможного скопления большого количества людей нанесены напольные знаки и разметка для четкого соблюдения социальной дистанции, — добавил Павел Чивкин.

Кроме того, на заводе установлен бесконтактный терминал выдачи и регистрации пропусков на территорию. Строго соблюдает меры безопасности и компания по производству литийионных аккумуляторных батарей для клининговой техники.

— На удаленную работу переведено 30 процентов сотрудников, это вся офисная составляющая. А вот сборщикам приходится оставаться на своих рабочих местах, потому что наша продукция требуется уборочным машинам в магазинах, торговых центрах, больницах и поликлиниках и других общественных местах, — говорит гендиректор предприятия Лазокат Мукатова.

На непрерывном производстве соблюдаются все меры по борьбе с ковидом.

— Помещения оснащены антисептиками, соблюдается дистанция между сборочными станциями, все сотрудники работают в масках, даже притом, что вакцинация всего коллектива составляет 85 процентов, — добавила она.

КСТАТИ

В 2021 году один из резидентов технополиса «Москва» выпустил более двух миллионов ПЦР-тестов для выявления ковида. По оценке самого предприятия, производство тест-систем обеспечило 5 процентов от всех тестирований на коронавирус в России. Кроме того, завод выпустил 7 миллионов пробирок для транспортировки анализов и 4 миллиона наборов для их подготовки.

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