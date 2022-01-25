Как соцработники помогают пенсионерам во время пандемии

Социальный работник Надежда Гусева в продуктовом магазине выбирает свежий хлеб для подопечной, а остальные продукты она заказывает для пенсионеров онлайн / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Более 100 тысяч горожан состоят на надомном социальном обслуживании. 25 января «Вечерняя Москва» узнала, какую помощь им оказывают соцработники в пандемию.

В столице продолжается рост числа заболевших коронавирусом. Людям старшего возраста необходимо продолжать соблюдать домашний режим, ведь они находятся в группе риска.

Многие московские пенсионеры в силу разных обстоятельств состоят на надомном обслуживании. У кого-то родственники живут очень далеко, кто-то вовсе остался один. В силу возраста некоторые обычные бытовые заботы становятся для пожилых людей трудновыполнимыми. И тогда на помощь приходят социальные работники.

В пандемию нагрузка на них выросла, ведь тех, кому необходима помощь, стало больше. Кто-то переболел коронавирусом, вовремя не вакцинировался, а последствия инфекции оказались тяжелыми. Ктото предпочитает не выходить из дома без острой надобности, чтобы не заболеть. Социальные услуги нужны и тем, кто болеет в данный момент и не может выйти из дома.

Надежда Гусева уже больше 20 лет трудится в филиале «Бирюлево Восточное» Территориального центра социального обслуживания «Царицынский». В 1999 году ее дети пошли в школу, а Надежде нужна была работа рядом с домом. Так она стала социальным работником и спустя все эти годы ни разу не пожалела о выборе профессии.

— Самая главная причина, почему я столько лет в соцзащите, — здесь очень быстро ты ощущаешь себя нужным, осознаешь, насколько твоя помощь важна пожилым людям, — поделилась она. — Сейчас у меня 16 человек подопечных, и еще четверым пенсионерам я помогаю, потому что их соцработники болеют или в отпуске.

Своим подопечным Надежда заказывает продукты онлайн, приносит лекарства, помогает с уборкой, приготовлением пищи. Для каждого услуги назначаются индивидуально, учитывая ограничения в самообслуживании.

— Например, некоторым нужен компаньон для прогулок, и мы вместе ходим в ближайший парк или сквер, так как сами они испытывают трудности в передвижении, — рассказала она.

Приходя к пенсионерам, соцработник всегда в маске. Кроме того, Надежда сделала прививку, как и все социальные работники.

— Если подопечный заболел ковидом, то мы вынуждены ограничиваться онлайн-заказом продуктов. Лекарства, хлеб, свежие овощи оставляем в пакете на ручке входной двери. То есть соблюдаем все меры предосторожности. При этом остаемся всегда на связи, регулярно проверяем, как подопечный себя чувствует, не требуется ли ему что-то срочно, — добавила она.

Соцработник Территориального центра соцобслуживания «Орехово» Жанна Тремаскина когда вакцинировалась, ее примеру последовала подопечная Ната Майстер.

— Я сделала прививку, потому что очень боюсь заболеть, — сказала она. — Вот Жанна перенесла вакцину хорошо, и я после нее тоже решилась.

В подарок ей дали набор «С заботой о здоровье», в котором были витамины, маски, тонометр и многое другое.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Павел Келлер, заместитель руководителя Департамента труда и социальной зашиты населения Москвы:

— Еще в 2020 году мы пересмотрели и изменили перечень социальных услуг и их стандарты. Теперь они ориентированы на индивидуальные потребности и нужды москвичей. Эти изменения были бы невозможны без профессиональной команды из 6 тысяч социальных работников, которые ежедневно оказывают квалифицированную адресную помощь москвичам. Особенно заметной их работа стала в период пандемии коронавируса, когда к москвичам на надомном обслуживании добавились еще и те горожане, которые в силу возраста или хронических заболеваний находятся на самоизоляции и также нуждаются в помощи.

СПРАВКА

Для москвичей старшего возраста, людей с хроническими заболеваниями, которые соблюдают домашний режим, продолжает работать горячая линия Комплекса социального развития. Соцработники доставляют горожанам продукты питания, лекарства, товары первой необходимости. Всего на горячую линию с 23 марта 2020 года поступило почти 2 миллиона вызовов, диспетчеры оформили 573 тысячи заявок на 724 тысячи услуг. Заявки принимают ежедневно с 08:00 до 21:00 по номеру телефона: ( 495) 870-45-09.