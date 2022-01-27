Первая собачья почта заработала в Москве

Автор идеи Валерий Сушков в день запуска Собачьей почты подарил Музею собаки уникальные открытки о санной почте / Фото: Пресс-служба Союза частных музеев и коллекционеров

Собачья почта заработала в Москве — первый в России пункт открыли в музее собаки. за неделю хвостатые почтальоны доставили до ближайшего отделения связи десятки писем.

Аналогов такой почты в мире нет.

— Я специально искал и могу с уверенностью сказать, что в Москве работает пока единственная постоянно действующая Собачья почта, — говорит автор идеи Валерий Сушков, создатель и руководитель туристско-почтового проекта POSTVENTURE. — Мы оставляем исторический след в развитии почтовых сообщений.

Впрочем, сама идея возникла не на пустом месте. В истории были примеры, когда собаки помогали почтальонам. Так, в США в конце XIX века прославился пес по кличке Оуни. Работники одного из почтовых отделений города Олбани нашли его брошенным щенком и приютили. С тех пор он стал верным спутником клерков, отвечавших за доставку писем, и однажды по указу главного почтмейстера страны совершил кругосветное путешествие, получив мировую известность.

В отдаленных малонаселенных районах Аляски, Северной Канады, Северной Европы и России в XIX веке и первой половине XX века была распространена так называемая санная почта — на собачьих упряжках. Кроме того, во время Первой и Второй мировых войн собаки-связисты нередко отвечали за доставку важной корреспонденции.

— Я давно изучаю историю почты, в том числе все, что связано с собаками, собираю по теме редкие филателистические экспонаты, — продолжает Сушков, который сейчас пишет книгу о собачьей почте в жанре документальной прозы. — В моей коллекции есть, например, конверт, прошедший трансантарктическую экспедицию на собачьих упряжках, с автографами всех ее участников.

Увидеть этот и другие раритеты можно будет на выставке, которую он планирует провести в этом году в Музее собаки, уже вдохновившем его на создание необычной почты.

— Она работает для всех, кто любит собак, и, конечно же, для филателистов, собирающих марки или почтовые карточки, посвященные нашим четвероногим друзьям, — уточнил Сушков.

Пудель Арчи вместе с хозяйкой Юлией Соколовой доставил первые письма / Фото: Пресс-служба Союза частных музеев и коллекционеров

Специально к открытию Собачьей почты выпустили эксклюзивный штемпель, напечатали ограниченный тираж конвертов, открыток и коллекционных марок. Одна из них — деревянная 3Д-марка-виньетка номиналом «5 косточек», к ней прилагается сертификат.

— Полностью набор, отдельно конверт или почтовую карточку можно приобрести онлайн, — рассказала основатель Музея собаки Марина Елькина. — Собака-почтальон отнесет все в ближайшее отделение Почты России и там открытку или конверт с письмом отправят по адресу, который человек указал при оформлении заказа.

Одним из первых услугами Собачьей почты воспользовался путешественник Александр Дедков. Он любит удивлять родных и друзей не только посланиями из необычных уголков нашей планеты, но и способами их доставки.

— Примерно два с половиной года назад, когда я был на севере Франции, отправил письмо в бутылке, но оно до адресата не дошло. Позже я предпринял еще две попытки, но и они не увенчались успехом, — поделился своим опытом Александр Дедков. — И тут я случайно узнал, что можно доверить доставку письма собаке. Сразу решил воспользоваться этой возможностью — уж собака-то точно меня не подведет!

Предчувствие Александра не обмануло: письмо, которое отнес на почту четырехлетний пудель по кличке Арчи, уже пересекло границу России и уверенно движется в сторону одного из европейских городов. Окрыленный успехом, Дедков решил отправить еще одно послание. На этот раз роль почтальона исполнила его собственная собака — кинг-чарльз-спаниель по кличке Марсель. В конце февраля ему исполнится два года.

— Нашим почтальоном может стать любая собака, чей хозяин готов принять участие в такой акции, — сказала Елькина. — Для этого нужно просто позвонить нам в музей и договориться.

Фотографию каждого почтальона опубликуют на сайте и в социальных сетях музея. А как только проекту исполнится год, всех соберут на большой праздник.

— У нас далеко идущие планы, — подчеркнула Марина Елькина. — В дальнейшем мы хотим выпускать тематические открытки, конверты и марки, посвященные каким-то датам. Например, о собаках-космонавтах — ко Дню космонавтики, о собаках-героях — ко Дню Победы.

А в Московском музее анимации хотели бы получить набор ко Дню российской анимации, который отмечают в апреле. На открытках могли бы быть герои не только отечественных, но и зарубежных мультфильмов. Например, Балто — полупес-полуволк, который рисковал собственной жизнью, но доставил лекарство для спасения детей.

СПРАВКА

Музей собаки расположен по адресу: улица Малая Калужская, 12, вход со двора. Работает со вторника по воскресенье с 10:00 до 19:00.

Почтовый набор стоит 500 рублей, отдельно конверт или коллекционная открытка — 250 рублей. Все вырученные средства пойдут на развитие музея.

Второй пункт Собачьей почты будет открыт в Новосибирске на базе Песокафе.