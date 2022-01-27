Приятные встречи у камина

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Любимые песни, новый круг общения, интересные истории, душевные посиделки— жители социальных домов столицы регулярно собираются вместе, чтобы хорошо провести время и пообщаться друг с другом.

Длинные зимние вечера жители социального дома в Марьине любят проводить в тепле, удобно расположившись возле камина (одно из лучших мест, где пожилому человеку можно отогреться телом и душой). А то, что камин не совсем настоящий, а электрический, неважно. Все равно от него исходят тепло и уют. Потому что камин стал для многих своеобразным символом домашнего очага, возле которого собираются близкие люди. Тем более что из-за ограничений все соскучились по общению, совместным песням и привычным посиделкам. Рядом с камином случаются многие чудеса, уверены в пресс-службе столичного Департамента труда и социальной защиты населения.

— Наши вечера проходят раз в неделю, — рассказывает культорганизатор комплекса социальных жилых домов Вячеслав Ложаев. — Мы приглашаем на эти встречи всех жителей, и люди с удовольствием приходят, поют, общаются, делятся разными историями. Главное — здесь каждый может ощутить себя если не полноценным солистом, то участником настоящего вокального коллектива. Знаете, ведь поют наши жители очень неплохо.

Постоянными участниками вечеров у камина в Марьине традиционно являются музыканты социального дома. Среди них — известный в прошлом гитарист, рок-музыкант Валерий Гелюта, экономист по профессии и певица по призванию Валерия Коновалова, бывший экскаваторщик и один из лучших певцов местной самодеятельности Николай Тимшин.

У камина всегда можно узнать что-то новое и интересное о давно знакомых и ставших родными песнях. Вячеслав Георгиевич Ложаев тщательно продумывает каждую встречу, готовит небольшие сценарии.

— Наши вечера всегда имеют определенную тему, — говорит он. — Во время празднования Дня Москвы мы пели песни, посвященные столице. А еще проводим встречи, посвященные народным, военным, бардовским песням. На этих вечерах мы не только поем, но и общаемся. А это важно в любом возрасте. Поэтому хочется, чтобы встречи у камина дарили людям как можно больше тепла — в том числе и душевного.

ЦИФРЫ

В Москве построено четыре социальных жилых дома, рассчитанных на 483 квартиры. Переселиться в них могут пожилые москвичи, заключившие договор с городскими властями и передавшие свое жилье в собственность Москвы. Взамен граждане получают отдельные благоустроенные квартиры в социальных жилых домах и целый комплекс социальных услуг.