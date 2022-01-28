К 2030 году в Москве снизится количество пластикового мусора от чипсов и снеков

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

От использования первичного пластика в упаковке чипсов и снеков к 2030 году откажется компания PepsiCo Россия, подписавшая в июне прошлого года с Правительством Москвы меморандум о сотрудничестве для достижения целей устойчивого развития (ЦУР). В настоящее время производитель, представленный в столице Царицынским и Лианозовским молочными комбинатами, уже применяет вторичный пластик rPET для производства упаковки молочных продуктов.

Экологическая инициатива стала частью глобальной «позитивной стратегии» компании pep+. В том числе, в упаковке снеков на производстве намерены использовать исключительно переработанный пластик и возобновляемые материалы, чтобы на 40% сократить выбросы парниковых газов на тонну упаковочного материала. Для этого займутся разработкой экологичных альтернатив обычной упаковке для снеков и будут создавать инфраструктуру для переработки. Тестирование новых видов упаковки начнется уже в этом году.

— Компания поставила себе амбициозную цель, которая поможет сократить количество первичного не перерабатываемого пластика в бытовых отходах, в том числе в столице. Стоит отметить, что столичные предприятия уже не первый год применяют вторичный пластик для упаковки молочных продуктов и активно работают над сокращением выбросов СО2. Город, в свою очередь, оказывает производителям широкую поддержку. Так, в 2016 году «Вимм-Билль-Данн» получил статус промышленного комплекса Москвы. Это обеспечило компании существенные налоговые льготы и позволило направить дополнительные средства на развитие производства. За последние четыре года компания вложила в модернизацию свыше 9 миллиардов рублей, ­— рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Сегодня компания использует для снеков фольгированную упаковку — гибкий и легкий по сравнению с другими видами упаковочный материал, который создает меньший углеродный след и снижает количество пищевых отходов за счет долгого сохранения свежести продуктов. Переработка гибкой упаковки должна стать нормой, отметили в компании.

Справка

Лианозовский и Царицынский молочные комбинаты входят в состав компании «Вимм-Билль-Данн», которая в 2011 году стала частью группы компаний PepsiCo.