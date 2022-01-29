Дмитрий Хубезов: Полного локдауна не будет

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Рост госпитализаций с коронавирусом можно оценивать как незначительный, считает председатель Комитета Государственной думы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. В интервью «Вечерней Москве» он рассказал о штамме коронавирусной инфекции «омикрон» и его распространении в столице.

— Штамм «омикрон» распространяется очень быстро. Кто сейчас находится в группах риска?

— Несмотря на то, что новый штамм «омикрон» в разы заразнее предыдущего, тяжелых последствий он не вызывает. В группах риска находятся люди с тяжелыми и несколькими сопутствующими заболеваниями: сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, горожане старше 65 лет и те, кто не прошел вакцинацию. С появлением нового штамма чаще стали болеть дети. Они переносят вирус легче, чем взрослые.

— По каким признакам можно отличить «омикрон» от предыдущих штаммов? Есть ли особые симптомы?

— Могу сказать, что новый штамм похож на предыдущие, однако уже стирается грань между ним и обычными ОРВИ-заболеваниями. Наиболее частые симптомы — это боль в горле, насморк, головные боли и слабость. Очень похоже, например, на грипп. Сейчас на первый план в диагностике выходит ПЦР-тестирование, потому что лечение этих заболеваний сильно разнится. Средства борьбы с коронавирусом и гриппом отличаются.

— На что особенно нужно обратить внимание при лечении?

— Обязательно остаемся дома. Также необходимо обильное питье. Если поднимается температура, принимать жаропонижающие лекарства. Вызывать врача сразу же не нужно. Такие меры необходимы в случае, если температура не понижается в течение двух дней. Сейчас можно консультироваться с медицинскими сотрудниками прямо по телефону, это очень удобно. Во время лечения антибиотики принимать не нужно. На ранних стадиях развития болезни без назначения врача они не помогут. Да, бывают редкие случаи, бактериальные инфекции, к примеру. Но такое случается крайне редко.

— Какие вакцины защитят от нового штамма?

— Наиболее изученная и надежная вакцина на данный момент — это «Спутник V». Есть результаты исследований, которые подтверждают ее эффективность.

— Ждет ли столицу карантин?

— Уверен, что полного локдауна не будет. Однако уровень ограничений будет полностью зависеть от эпидемической обстановки в конкретных регионах.

— Как сейчас система здравоохранения справляется с ростом заболеваемости?

— Особый акцент делается на информирование населения. В каждом регионе существуют кол-центры. Также происходит укрепление лекарственного обеспечения нашего первичного звена. Это тест-системы, кадровые резервы. К примеру, мы привлекаем к работе студентов. Что касается стационаров, запас коек и лекарств есть.

ДОСЬЕ

Дмитрий Анатольевич Хубезов родился 20 декабря 1971 года в Рязани. Дипломированный врач и юрист, доктор медицинских наук. В 2020 году стал первым заместителем Рязанской областной думы, в сентябре 2021 года избран депутатом российской Государственной думы. За заслуги на медицинском поприще награжден орденом Пирогова.