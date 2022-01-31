Предупредить развитие ишемической болезни сердца помогают профилактика и своевременная диагностика

А. Г. Колединский в операционной / Фото: Предоставлено ИП Смыслов Д. Н.

Среди всех сердечно-сосудистых заболеваний самое распространенное — ишемическая болезнь сердца (примерно 40% всех ССЗ). Почему все больше людей страдают этой болезнью, и что делать, чтобы предотвратить риск ее развития? Комментарий руководителя Центра сердечно-сосудистой хирургии «СМ-Клиника» на Волгоградском проспекте, врача-кардиолога, ангиохирурга, рентгенэндоваскулярного хирурга, д.м.н., профессора Антона Колединского.

Статистика смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Российской Федерации, к сожалению, остается на высоком уровне: около 600 случаев на 100 000 человек в год, тогда как в некоторых средиземноморских странах этот показатель -меньше 150 случаев на сто тысяч человек. Традиционно, ведущая причина смертности — ишемическая болезнь сердца.

Ишемическая болезнь сердца или ИБС развивается из-за нарушений кровоснабжения сердца: как правило, на стенках коронарных артерий, питающих сердце кровью, возникают атеросклеротические бляшки, состоящие из холестерина. Создается эффект прогрессирующего сужения сосудов, кровь поступает к сердцу в недостаточном объеме, развивается дефицит кислорода. Это состояние называется «ишемия миокарда».

Если оставить ситуацию без изменений, у человека может развиться инфаркт миокарда и даже так называемая «внезапная коронарная смерть».

Известна также хроническая форма ИБС — это знакомая многим стенокардия (ощущения сдавливания в груди и боли, возникающие приступами). Стенокардия — может существенно ухудшить качество жизни, а с течением времени привести к инфаркту миокарда.

Почему же так происходит? Давайте разберемся.

Существуют различные факторы риска развития ИБС. На некоторые из них мы повлиять не можем. К ним относятся возраст (чаще всего ишемическая болезнь сердца диагностируется у пациентов старше 40 лет), пол (от ишемии преимущественно страдают мужчины), наследственность (обычно ИБС передается именно по мужской линии). Впрочем, зная про эти факторы, мы можем не допустить развития ишемической болезни сердца, предупредить ее возникновение. И только своевременное обращение позволяет выявить ишемическую болезнь сердца на ранних стадиях.

Кроме того, принципиальное значение имеет наше правильное отношение к другой группе факторов — так называемым «модифицируемым» факторам риска. Это:

Повышенное артериальное давление (его необходимо контролировать при помощи тонометра; если назначил врач — принимать лекарственные препараты).

Повышенный уровень холестерина в крови (избыток липопротеинов низкой плотности) и приводит к образованию атеросклеротических бляшек; снизить уровень ЛПНП помогают специальные лекарства — статины.

Сахарный диабет (это заболевание требует особенно бережного отношения к сердцу и сосудам и консультаций с врачом-эндокринологом);

Избыточный вес (подвергается коррекции с помощью диет, лечебных процедур или бариатрической хирургии).

Еще ряд факторов, которые легко можно скорректировать — малоподвижный образ жизни (двигайтесь больше, гуляйте, бегайте, устраивайте кардиотренировки); курение и употребление алкоголя (как можно скорее откажитесь от того и другого). Если вы целый день сидите в офисе — не забывайте про фитнес-зал или бассейн. Хотя бы по выходным дням.

Несколько слов о диагностике ишемической болезни сердца.

Полезный инструмент, которым я рекомендую пользоваться своим пациентам — шкала SCORE. По сути, это «калькулятор» рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний. Не поленитесь, найдите SCORE в интернете, оцените собственный риск. А если вдруг что-то насторожит – обратитесь к врачу-кардиологу.

Не следует также забывать про регулярные чек-апы — диагностические комплексы, позволяющие понять, насколько здоровым является ваше сердце.

Скажем, стандартный чек-ап, проводимый у нас в Центре сердечно-сосудистой хирургии «СМ-Клиника», включает:

Общий и биохимический анализ крови;

ЭКГ (по необходимости, суточное ЭКГ-мониторирование; его еще называют холтеровским);

УЗИ сердца (другое название — ЭХОКГ);

УЗДГ БЦА — для принципиального понимания, есть ли в сонных артериях атеросклеротических бляшки;

Суточное мониторирование артериального давления (СМАД);

Итоговый прием врача-кардиолога, который опираясь на результаты проведенных исследований, определяет, все ли в порядке с вашим сердцем. Если необходимо — направляет на уточняющее обследование (к таким уточняющим процедурам относятся велоэргометрия, тредмил-тест, мультиспиральная компьютерная томография или ангиокоронарография).

Разумеется, проходить чек-апы рекомендуется тем, у кого увеличен риск развития ишемической болезни сердца. И в принципе всем, кому исполнилось 40 лет — с частотой один раз в год. Добавлю, что сам по себе чек-ап нельзя считать панацеей. Но часто с его помощью врачи опережают неприятные события.

Наконец, если процесс атеросклерозирования сосудов уже начался, и диагностика это показала, не следует откладывать с лечением. Оно может быть различным — от приема назначенных врачом лекарств до стентирования коронарных артерий (в запущенных случаях). Сегодня врачи-кардиохирурги умеют намного больше, чем, например, двадцать лет назад. Современная медицинская техника позволяет проводить операции безболезненно и с минимальными отрицательными последствиями. Зато их преимущества — очевидны. Но все-таки лучше предупредить болезнь, чем пытаться ее вылечить.

Берегите свое сердце!

Центр сердечно-сосудистой хирургии «СМ-Клиника»: +7 (495) 777-48-49

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