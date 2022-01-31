В магазинах теперь можно обменять монеты

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Торговая сеть «Пятерочка» и «Монетная компания» запустили пилотный проект по сбору монет. В 10 магазинах сети в Москве и Краснодаре можно сдать накопленную мелочь и взамен получить на эту сумму сертификат на покупки в «Пятерочке».

Обменять накопленные монеты на сертификат может любой гость магазина. Для этого нужно воспользоваться специальным терминалом, расположенным во входной группе магазинов, участвующих в проекте. Терминал автоматически пересчитает монеты и напечатает сертификат с QR-кодом, эквивалентный сумме предоставленных монет. Использовать его можно в любом магазине торговой сети, просто предъявив его на кассе при оплате покупки.

Минимальная сумма, которую можно сдать в обмен на сертификат, — 1 рубль, а максимальная — 14 500 рублей. При сумме внесения, не кратной рублю (с копейками), округление осуществляется до рубля в меньшую сторону. Сертификат действует в течение 12 месяцев с момента получения и использовать его можно только один раз. Полученным сертификатом гость сможет погасить до 100 процентов от суммы покупки.

— По данным Центробанка РФ, всего на сегодняшний день в монетах начеканено 116,9 миллиарда рублей. Это порядка 69,9 миллиарда штук монет. Многие гости предпочитают безналичные способы оплаты и все реже используют банкноты, а монеты и вовсе, как правило, остаются в кошельках. В связи с этим мы решили помочь поменять скопившуюся мелочь и потратить эти средства в удобной для себя форме на нужные товары, — комментирует директор по маркетингу торговой сети Михаил Ярцев.

— Проблема монет актуальна для многих экономик мира, в том числе российской, — рассказывает кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев. — Чеканка одной монеты обычно обходится государству дороже, чем ее номинал. Перевозка монет (а мешки с ними очень прилично весят) — это тоже проблема многих банков, магазинов и торговых сетей. Да и сами граждане от монет стараются избавиться: они своей тяжестью буквально рвут кошельки. К тому же, надо понимать, инфляция никуда не делась и «тяжелые» деньги обесцениваются. Для всех нас было бы здорово перейти на безналичный расчет: он намного удобнее. Но многие люди, особенно в возрасте, не умеют или не хотят рассчитываться по безналу, предпочитая привычный с детства способ. Эта акция — способ им помочь. Ведь теперь они могут не таскать с собой горсти монет, а «переложить» их на карточку и рассчитываться с ее помощью. В общем, на мой взгляд, это решение — удобное для всех. Подобного рода акций должно быть больше: они полезны для конкретных людей и экономики в целом.