Главврач Мария Соколова: Самая лучшая защита — это вакцинация

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Уровень заболеваемости коронавирусом в столице все еще очень высокий. Как амбулаторная служба справляется с выросшей нагрузкой, «Вечерней Москве» рассказала главный врач городской поликлиники № 191 Мария Соколова.

— Мария Валерьяновна, как справляетесь с наплывом пациентов с ОРВИ?

— Сейчас и в нашей поликлинике, и во всех остальных полностью перестроен прием граждан с симптомами острой респираторной вирусной инфекции. Их прием ведется в специальных пространствах, которые изолированы от других помещений. Это необходимо, чтобы обезопасить пациентов, которые пришли на плановый прием. Благодаря внедрению нового алгоритма приема даже в самые пиковые часы мы можем отметить, что время ожидания составляет не более 30 минут.

— Какие исследования проводит врач на приеме?

— Пациент с симптомами ОРВИ может обратиться в любую городскую поликлинику без записи, а по прикреплению — для удобства еще и записаться онлайн на определенное время к дежурному врачу. На входе в здание всем выдаем специальные защитные респираторы. Также всем измеряется температура и проводится экспресс-тест на коронавирус.

Далее уже в зависимости от его результата потоки пациентов разводятся, то есть люди с положительными и отрицательными тестами больше не пересекаются. До приема у дежурного врача медперсонал измеряет сатурацию и артериальное давление. Если необходимо, проводится ЭКГ, забор крови на анализы. Непосредственно врач уже оценивает состояние человека и в зависимости от обстоятельств выдает нужные лекарства, назначает лечение, оформляет листок нетрудоспособности.

— А можно ли открыть больничный онлайн?

— Да, согласно указу мэра Москвы, теперь получить листок нетрудоспособности можно и дистанционно. Но обязательным условием является аудиоконсультация с врачом. Пациент на сайте mos.ru заполняет заявку с помощью несложной электронной формы, далее с ним связывается врач. Во время аудиоконсультации, несмотря на то что она проводится по телефону, медик все равно оценивает состояние человека, даже может определить, есть ли у него одышка. Если угрожающих симптомов нет, то он просто оформляет больничный.

— Какие самые главные рекомендации вы можете дать, чтобы не заболеть?

— Самая лучшая защита — это вакцинация. Прививочные пункты продолжают работать, и если вы здоровы, но еще не вакцинировались, то сейчас самое время. Не откладывайте на потом. Кроме того, конечно, нужно соблюдать элементарные правила — не посещать сейчас общественные места, носить маски.

СПРАВКА

В Москве упрощен порядок закрытия больничных для пациентов с коронавирусом и ОРВИ — по завершении карантина и отсутствию симптомов его можно закрыть дистанционно. Врачи из поликлиник звонят пациентам, проводят консультацию, выясняют, позволяет ли состояние здоровья выписать человека, и закрывают больничный дистанционно, автоматически направляя его работодателю.