В Москве прошла экскурсия «Ночь в метро»

Фото: Московский метрополитен

Новая экскурсия «Ночь в метро» с посещением электродепо «Измайлово», поездкой в ретровагоне и спектаклем от проекта «Заблудшие» собрала в ночь с 28 по 29 января несколько десятков гостей.

Началось путешествие со станции «Измайловская». Едва ли не каждый день вблизи нее собираются пожилые жители города, которые играют на гармошках, танцуют и исполняют песни своей молодости. В этот холодный и снежный зимний вечер — 28 января — мороз загнал их в метро. Живая музыка 50–60-х годов, прерываемая звуками проходящих через станцию поездов, внушила ощущение, что вечер будет необычным.

А разговор о правилах безопасности у контрольно-пропускного пункта электродепо «Измайлово» окончательно его утвердил. Для жителей, мало что знающих о нюансах работы метро, набор простых правил, которым ежедневно следует персонал подземки, показался довольно экзотичным. Вторгаясь на территорию депо, они почувствовали себя настоящими первооткрывателями.

Перед входом в здание гид рассказал о его истории. В холле ведущий вспомнил, как менялись со временем составы, как выглядели вагоны в разные годы. Гости узнали, на какой аппаратуре работают и учатся машинисты электропоезда, побывали на закрытой в 1961 году станции «Первомайская».

Гид развенчал некоторые мифы о Московском метрополитене и познакомил всех с пушистыми работниками подземки. Коты появились здесь в 50-е годы. До сих пор их потомки спасают провода и сложную аппаратуру от мелких грызунов.

Затем участники экскурсии отправились в путешествие на ретропоезде. Гид от «Музея Москвы» Мария Калиш появилась перед гостями в эффектном наряде, с мехом лисицы на плече. Она заговорила о характерных особенностях интерьера первых вагонов на заре существования Московского метрополитена.

— Например, вместо пластика везде дерево, — рассказала она. — Стены отделаны линкрустом. Этот материал появился в 80-е годы XIX века. Его часто использовали в транспортной архитектуре. Окна здесь тоже интересные. Специальный пружинный механизм позволяет фиксировать стекло на определенную высоту. Еще одна особенность — ручки на дверях. Раньше их можно было открывать самостоятельно.

Многие обратили внимание и на сиденья — ведь они тогда были мягкими, как диваны.

Попутно рассказывая об истории и архитектуре станций Арбатско-Покровской линии, экскурсовод поведала о судьбе вагона.

— Он применялся для технических нужд, — поделилась Мария Калиш. — Однажды его выпросили «Ночные волки», и какое-то время вагон стоял у байкеров. После открытия МЦК его реставрировали и стали проводить экскурсии.

ЦИФРА

003 вагона входит в состав ретропоезда 1934 года. А в первом испытательном составе было всего два.

КСТАТИ

Кроме аудиогидов и наушников, в начале экскурсии гостям вручили памятную транспортную карту «Тройка» с изображением ретропоезда, посвященную экскурсионному проекту.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ

Первые вагоны метро имели буквенные обозначения: А, Б, В, Г, Д, Е, Еж и Ем. С 1976 года — цифровые — 81717/81-714. И только с 1991 года поездам стали давать имена.