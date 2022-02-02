Джеймс Нортон: Хочу понять русских

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На экраны вышел фильм «Один на один» итальянского режиссера Умберто Пазолини. Главный герой картины — 34-летний мойщик окон Джон. Когда он узнал, что ему остается жить всего несколько месяцев, он пытается сделать все возможное, чтобы обеспечить своему четырехлетнему сыну будущее. Исполнитель главной роли Джеймс Нортон приехал в Москву на презентацию фильма. Англичанин рассказал, как эта картина изменила его жизнь, о своем отношении к отцовству и вере.

— Джеймс, как актер, сыгравший Андрея Болконского в мини-сериале «Война и мир», чувствует себя в России?

— Хотелось бы мне процитировать «Войну и мир», но, к сожалению, я ничего не вспомню. Скажу — я очень рад быть здесь, тем более в такое непростое время.

— Какое значение в вашей карьере сыграл фильм «Один на один»?

— Я и представить не мог, что сыграть 35-летнего мойщика окон с четырехлетним сыном станет для меня таким событием. Сначала было страшно. Когда я прочитал сценарий, я плакал и думал о том, что ближайшие пять месяцев своей жизни я буду сталкиваться с размышлениями о смерти, это весьма непросто. Но когда страшно, это только играет на руку. Для меня этот фильм стал своеобразным катарсисом (очищение духа посредством душевных переживаний. — «МВ»).

— Тяжело ли артисту-профессионалу взаимодействовать на площадке с таким маленьким актером (сына Нортона сыграл 4-летний Дэниел Ламонт. — «МВ»)?

— На прослушивание приходило много детей, и, когда мы увидели Дэниела, мы поняли, что это — идеальный ребенок. Несмотря на юный возраст, он имеет прекрасный интеллектуальный и эмоциональный уровень. Хотя сначала он не понимал, что происходит. Например, однажды он спросил у мамы, а когда уже начнутся съемки. А они идут уже две недели! Мы думали, что придется много вырезать при монтаже, но этого не произошло. В фильме есть долгие кадры по две-три минуты, где Дэниел не выходит из образа и играет. Он так искренно проживал свою роль, что мне оставалось только откликаться на это.

Кадр из сериала «Война и мир» / 2016 год

— Каким уроком для вас стала эта роль?

— В профессиональном плане этот фильм напомнил мне, как я люблю спокойное, тихое кино без лишнего шума, где фокус внимания только на персонажах. На личном уровне этот фильм пробудил во мне желание стать отцом. Моя девушка даже злилась на меня, потому что каждый день я приходил домой со съемок и спрашивал ее: может быть, уже пора?

— Уязвимость в мужском характере — не самая популярная тема в кино. Как вы нашли в себе силы изображать ее?

— Для меня это был очень интересный опыт, потому что геройский архетип в этом фильме действительно сломался. Мы привыкли видеть мужских персонажей с сильным характером. Сначала Джон тоже пытался казаться сильным и скрывал свою болезнь от сына. А со временем он понял, что сила — в уязвимости. И зритель видит этот переход, как Джон становится пациентом, а его сын — почти опекуном своего отца. Именно в этом заключается смелость. Надеюсь, многие мужчины увидят это важное послание.

— Есть ли у вас роль мечты?

— Самые важные роли приходят очень неожиданно. Я никогда не думал, что персонаж Джона в фильме «Один на один» станет для меня таким значимым. Когда мне предложили сыграть князя Андрея Болконского, для меня тоже это стало сюрпризом, «Войну и мир» я не читал. Поэтому я не могу сказать, что есть персонаж, за которым я гонюсь.

— После окончания старшей школы вы поехали в Азию, чтобы преподавать в школе детям. Что это был за опыт?

— Будучи подростком, я учился в католической школе. Уже в 14–15 лет был убежденным католиком. Это побудило меня выбрать факультет теологии в Кембриджском университете. Я интересовался буддизмом, индуизмом. В Азию захотел поехать, чтобы найти ответы на свои вопросы о вере. И когда я туда приехал, на меня свалилось такое огромное количество информации, что я еще больше запутался. В итоге я пришел к выводу, что все учения об одном и том же.

— Этот фильм заставил вас вернуться к вопросам о вере?

— Действительно, в фильме у главного героя есть отношения с Богом, он молится вместе с сыном. Но так как герой родом из Северной Ирландии, там религия — очень непростая, политизированная тема, причина разделения общества. Поэтому создатели фильма решили почти не касаться этой истории. Вера героя такая же тихая, как и тон всего фильма. И, как великолепный родитель, он учит своего сына быть открытым к духовности.

— Над фильмом работал известный румынский оператор Мариус Пандуру. Как вы относитесь к европейскому кино?

— Непростой вопрос, особенно страшно отвечать на него в России, ведь у вас такое богатое творческое наследие. Ты можешь им наслаждаться, но все равно не поймешь, как это — быть русским. Из-за языкового барьера англичане не так часто смотрят и интересуются европейскими и российскими фильмами. Но я работал в Польше, снимался у итальянца Умберто Пазолини, который познакомил меня с кино Италии. И мое изучение европейского кинематографа продолжается. Уж извините нас, англичан, мы не владеем другими языками, кроме родного.

Кадр из сериала «МакМафия» / 2018 год

ДОСЬЕ

Джеймс Нортон родился 18 июля 1985 года в Лондоне. С 15 лет актер играл в Театре Стивена Джозефа в Скарборо. В 2007 году сыграл Постума в постановке «Цимбелин» по пьесе Уильяма Шекспира. В кино Нортон наиболее известен в роли князя Андрея Болконского в мини-сериале «Война и мир» и Алекса Голдмана в криминальном сериале «МакМафия».

Пришлось выучить русский язык

Для сериала «МакМафия», где сыграли российские актеры Алексей Серебряков и Мария Шукшина, Нортону пришлось выучить несколько фраз на русском языке. Актер отметил, что русские артисты очень отличаются от британских. Они более сдержанные, не создают вокруг себя лишней суеты, зато в работе выкладываются на все сто процентов.

Остался доволен пельменями и маринованными грибами

Во время визитов в Россию британец успел ознакомиться с традиционными русскими блюдами. Он попробовал пельмени, бефстроганов, маринованные грибы. Джеймс признается, что с удовольствием продолжит знакомство с русской кухней. Пока что пельмени — его фаворит. А любимое блюдо актера — это ростбиф.

Влюбился в Санкт-Петербург

Съемки некоторых сцен мини-сериала «Война и мир», где Нортон сыграл Андрея Болконского, проходили в Санкт-Петербурге. Например, бал снимали в Екатерининском дворце. Джеймс вспоминает, как кружился в вальсе с партнершей Лилли Джеймс, которая сыграла Наташу Ростову. Нортон признается, что это были одни из самых запоминающихся съемок в его карьере.

Бросил театральный вуз

Джеймс Нортон изучал актерское мастерство в Королевской академии драматического искусства в Лондоне. Актеру всего полгода оставалось до окончания учебы, когда ему предложили главную роль в постановке «То лицо». Джеймс решил бросить вуз, о чем не раз жалел.

Болеет диабетом

Джеймс Нортон не скрывает, что у него сахарный диабет 1-го типа. Он носит на руке специальный пластырь. На съемках актер делает перерывы, чтобы что-то съесть или сделать укол инсулина. Его открытое отношение к недугу положительно сказалось на имидже и отношениях с окружающими.