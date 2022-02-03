О чем фильм «День слепого Валентина»
Чтобы сказать человеку, как ты его любишь, ждать повода не нужно. И все же не за горами середина февраля — день, когда любая приятная мелочь способна проявить то, что скрыто внутри. Обозреватель «Вечерней Москвы» Татьяна Еременко предлагает читателям посмотреть кино, которое настраивает на романтику.
3 февраля в прокат выходит мелодрама Александра Баршака «День слепого Валентина». Кино из четырех новелл дает зрителям богатую сюжетную палитру.
Произнести три слова: «я тебя люблю» — в наши дни либо очень страшно, либо как-то банально. Поэтому я даже не уверена, что именно эта фраза прозвучит в фильме, бережном к искренности. Но какими бы ни были у вас отношения с любовью и с другим человеком, даже если их нет, лента почти наверняка вызовет в душе отклик.
Ведь люди тут, как и истории, очень разные. Девушка за тридцать прячется от отношений в работу. У мужчины жена ушла к богатому. Супруги сталкиваются с любовниками. Свидание завершается не так, как хотелось. Совпадения делаются точками пересечения.
И все эти самоценные события тонко переплетаются друг с другом, благодаря чему возникает ощущение общности с теми, кто рядом. Ведь никогда не знаешь, кто придержал для тебя двери или говорит с тобой по телефону, точнее, кем он для тебя станет. Роли Олеси Судзиловской, Юрия Чурсина, Натальи Земцовой, Максима Виторгана, Александра Яцко и других здесь такие, что в персонажах не просвечивают узнаваемые лица.
Юмор и романтика — не списанные у соседей по жанру, а своеобразные и неимоверно добрые. Волшебство же — реалистичное.
Этот фильм рассчитан не на парочек, не на одиночек, и не для семейного просмотра. Он просто обращен к людям — живым, уязвимым, ищущим, готовым довериться прихотливой, но удивительной реальности, в которой мы живем.
КСТАТИ
Изначально фильм не был привязан к дате, проект из четырех новелл хотели назвать «Времена года Москвы», затем думали про Новый год, в итоге остановились на 14 февраля. Хотя снимали ленту уже весной, что маскировали, но это создало атмосферу.
Здесь пересекаются судьбы разных жизней
Короткое замыкание
2009, Пять российских режиссеров
Починить обувь, проинтервьюировать жильцов дома, найти общий язык с иностранкой, оказаться в психиатрической клинике или привлечь посетителей? А может, поразмышлять, что такое любовь?
Нью-Йорк, я люблю тебя
2009, Одиннадцать режиссеров
Одиннадцать новелл о самых разных людях из разных слоев общества — от музыканта, которому надо прочитать все романы Достоевского, до продавщицы в небольшом магазинчике. Все истории между героями происходят на фоне мегаполиса — Нью-Йорка.
Любить
1968, Реж. Михаил Калик
«Несколько необычных историй с анкетой и наблюдениями» о советских людях под музыку Микаэла Таривердиева по рассказам разных авторов, с эпиграфами к каждой из «Песни песней» Ветхого Завета.