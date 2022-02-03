О чем фильм «День слепого Валентина»

Герои Максима Виторгана и Марины Петренко сталкиваются в магазине, выбрав один подарок / Кадр из фильма «День слепого Валентина» / 2022 года

Чтобы сказать человеку, как ты его любишь, ждать повода не нужно. И все же не за горами середина февраля — день, когда любая приятная мелочь способна проявить то, что скрыто внутри. Обозреватель «Вечерней Москвы» Татьяна Еременко предлагает читателям посмотреть кино, которое настраивает на романтику.

3 февраля в прокат выходит мелодрама Александра Баршака «День слепого Валентина». Кино из четырех новелл дает зрителям богатую сюжетную палитру.

Произнести три слова: «я тебя люблю» — в наши дни либо очень страшно, либо как-то банально. Поэтому я даже не уверена, что именно эта фраза прозвучит в фильме, бережном к искренности. Но какими бы ни были у вас отношения с любовью и с другим человеком, даже если их нет, лента почти наверняка вызовет в душе отклик.

Ведь люди тут, как и истории, очень разные. Девушка за тридцать прячется от отношений в работу. У мужчины жена ушла к богатому. Супруги сталкиваются с любовниками. Свидание завершается не так, как хотелось. Совпадения делаются точками пересечения.

И все эти самоценные события тонко переплетаются друг с другом, благодаря чему возникает ощущение общности с теми, кто рядом. Ведь никогда не знаешь, кто придержал для тебя двери или говорит с тобой по телефону, точнее, кем он для тебя станет. Роли Олеси Судзиловской, Юрия Чурсина, Натальи Земцовой, Максима Виторгана, Александра Яцко и других здесь такие, что в персонажах не просвечивают узнаваемые лица.

Юмор и романтика — не списанные у соседей по жанру, а своеобразные и неимоверно добрые. Волшебство же — реалистичное.

Этот фильм рассчитан не на парочек, не на одиночек, и не для семейного просмотра. Он просто обращен к людям — живым, уязвимым, ищущим, готовым довериться прихотливой, но удивительной реальности, в которой мы живем.

КСТАТИ

Изначально фильм не был привязан к дате, проект из четырех новелл хотели назвать «Времена года Москвы», затем думали про Новый год, в итоге остановились на 14 февраля. Хотя снимали ленту уже весной, что маскировали, но это создало атмосферу.

Кадр из фильма «Короткое замыкание» / 2009 год

Здесь пересекаются судьбы разных жизней

Короткое замыкание

2009, Пять российских режиссеров

Починить обувь, проинтервьюировать жильцов дома, найти общий язык с иностранкой, оказаться в психиатрической клинике или привлечь посетителей? А может, поразмышлять, что такое любовь?

Нью-Йорк, я люблю тебя

2009, Одиннадцать режиссеров

Одиннадцать новелл о самых разных людях из разных слоев общества — от музыканта, которому надо прочитать все романы Достоевского, до продавщицы в небольшом магазинчике. Все истории между героями происходят на фоне мегаполиса — Нью-Йорка.

Любить

1968, Реж. Михаил Калик

«Несколько необычных историй с анкетой и наблюдениями» о советских людях под музыку Микаэла Таривердиева по рассказам разных авторов, с эпиграфами к каждой из «Песни песней» Ветхого Завета.