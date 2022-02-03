Как запускали первую линию московского метро

1934 год. Первый испытательный поезд Московского метрополитена, совершивший пробную поездку от станции «Комсомольская» до «Сокольников», и его пассажиры / Фото: ITAR-TASS

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, как развивается столичный метрополитен. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, как «Вечерка» освещала строительство и работу московской подземки на заре своего существования.

Во вторник, 5 февраля 1935 года, «Вечерняя Москва» рассказала о большом и радостном событии, случившемся в столице. Днем ранее испытательный поезд совершил сквозной пробег по станциям первой линии метрополитена — Сокольнической.

С полным осознанием значимости этого события газета написала, что рейс этот отныне принадлежит историкам. Поезда уже совершали пробные рейсы между станциями. Но 4 февраля 1935 года сквозной пробег был по всему маршруту. Пассажирами стали высокие начальники. На станциях поезд встречали рабочие. В газетном репортаже процесс его прибытия на станцию был описан максимально подробно.

«Дежурный в красной фуражке с диском в руке поспешно занимает свое место в дальнем конце перрона, там, где должен остановиться головной вагон поезда. И через полминуты в темнеющем квадрате тоннеля показываются два огня. С сигнальным звуком сирены на освещенное пространство станции врывается поезд и застывает у линии перрона. Широкие дверные створки мягко и бесшумно раздвигаются. Вагоны ярко освещены. Мягкие диваны, обитые кожей», — писала газета.

С тех пор в метро изменилось многое, но процесс прибытия поезда глазами пассажиров выглядит точно так же, как и 87 лет назад.

«Промелькнула станция «Дзержинская площадь». Поезд мчится в тоннеле, проложенном советским щитом. Здесь, на этом участке, завершился последний этап строительства первой очереди метро. Здесь только закончена укладка последних метров рельсов», — сообщала подробности пробного рейса «Вечерняя Москва». Написавшему материал корреспонденту все казалось невероятно огромных размеров.

«Исполинский перрон «Охотного Ряда» с ликующими, приветствующими строителями. Поезд из тоннеля под Моховой вынырнул на яркий свет станции «Библиотека Ленина» с гигантским куполом», — ликует «Вечерняя Москва» вместе с рабочими на станциях.

Наконец пробный рейс закончен: «Лазарь Моисеевич Каганович выходит из поезда в сопровождении руководителей Метростроя и осматривает колоннаду. Опять гудок. Поезд примчался к своей последней, конечной остановке. Пассажиры заполнили перрон. У головного вагона Лазарь Моисеевич лично проверяет действие автоматических дверей», — писала газета.

Возможно, именно в этот момент и родилась одна из так называемых городских легенд о «пятке Кагановича».

КСТАТИ

По сравнению с железнодорожными вагонами вагоны метро имели меньшую ширину (2,7 метра вместо 3,1). Это позволило снизить объемы строительных работ. Моторный вагон № 1 и прицепной № 1001 были изготовлены 27 августа 1934 года. Они стали вагонами типа «А».

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ

Действию той самой «пятки Кагановича» приписывают выемку внизу дверей вагонов серии «А». Якобы это было сделано после того, как нарком сам лично проверял, сильно ли прищемит зазевавшегося пассажира.

ЦИФРА

52 сидячих места было в вагонах серии «А» — самой первой серии в Московском метрополитене.