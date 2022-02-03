Уникальный «Орнитарий» в Сокольниках помогает раненым птицам вернуться в дикую природу

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

3 февраля в «Орнитарий» парка «Сокольники» принесли серую неясыть с поврежденным крылом. В этом году реабилитационный центр и приют для птиц стал победителем ХIХ конкурса «Национальной экологической премии имени В. И. Вернадского» в номинации «Сохранение экосистем и биоразнообразия».

Разговор с руководителем орнитария Вадимом Мишиным состоялся в небольшой шумной комнате, заселенной попугаями. Кубок, который Мишину вручили за помощь птицам, попавшим в беду, корреспонденту «Вечерней Москвы» показывали под победоносные вопли краснохвостого жако Мишки.

— Это самый умный попугай из существующих, — представил пичугу Мишин. — У них интеллект трехлетнего ребенка. Дело в том, что они говорят. И делают это осмысленно. С ними даже можно общаться.

Проект «Орнитарий», по словам Вадима, — это клиника и приют для птиц. Других организаций такого формата, где лечили бы, содержали и выпускали пернатых, в России фактически не существует. Причем принимают здесь всех без исключения. Даже голубей и ворон.

— Это делается не для соколов, воробьев или ястребов, а для всех, — рассказывает Мишин. — Птица не рефлексирует. Она может жить или не жить. Люди же их очеловечивают, жалеют, подбирают больных и травмированных. Для нас это важно.

В «Орнитарии» есть краснокнижные птицы. Здесь живут беркут, сокол, есть императорский орел и коршуны, ястребы, канюки, луни, совы.

Птиц приносят и отдают москвичи и жители Подмосковья. Кого-то даже доставляют из дальних регионов. После курса лечения, если все идет хорошо, отпускают обратно в дикую природу.

В год через руки ветеринаров проходит порядка 200 птиц. Процентов 30–40 из них оказывается на воле. Травмы остальных несовместимы с жизнью в дикой природе.

— Помимо этого, у нас действует сокольничья площадка, — добавляет Мишин. — Она призвана развивать и сохранять культуру сокольничьего дела.

В России живут лучшие ловчие птицы во всем мире. В других странах с ума сходят, чтобы заполучить наших соколов.

Мишин признается, что среди обитателей «Орнитария» у него есть любимчики. Например, воробьиный сычик по кличке Дядя Федор.

— Хотя на самом деле это самка, — смеется он. — Еще у нас с открытия живет аист Лорд. Он всегда токует — у него круглый год весна и любовь. Если рядом появляется девушка, он стопудово исполнит брачный танец. Лорд иногда сбегает. Последний раз он долетел до сокольнического отделения полиции и сдался властям. Нам позвонили оттуда и сказали: «Все, приняли вашего аиста. Сидит в обезьяннике».

Мишин радуется, что «Орнитарий» удалось открыть именно в парке «Сокольники».

—Это моя малая родина, — объяснил он. —Родился я на улице Сергея Эйзенштейна. Потом переехал жить в дом на улице Бориса Галушкина. С этими местами связаны все мои детские воспоминания.

СПРАВКА

«Орнитарий» — реабилитационный центр и приют для птиц. На его территории находится множество вольеров. На улице даже зимой живут вороны, сороки, ястребы, неясыти, пустельги и балобаны. Для соколов обустроили двор с присадами — специальными кольцами, на которых птицы могут сидеть, при необходимости свободно расправляя крылья. В «Сокольниках» также находится самая большая в Москве голубятня — ее площадь составляет 250 квадратных метров. В теплом здании содержатся перелетные птицы.